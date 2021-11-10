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Путин отправил Меркель в Брюссель решать проблему с мигрантами - эксперт

10 ноября 2021, 18:45  •  319 • Политика
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ не хочет превратиться в "сообщника" бацьки в случае, если проблема с беженцами не разрешится
Сегодняшний экстренный телефонный звонок исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту РФ Владимиру Путину по поводу миграционного кризиса на польско-белорусской границе связан с тем, что в Брюсселе считают ниже европейского достоинства вести переговоры с главой Республики Александром Лукашенко. Однако в Кремле дали четко понять, что данную проблему ЕС должен решать в личных контактах с бацькой, а не с Москвой.
К такому выводу пришел немецкий политолог Александр Рар, комментируя "Ленте.ру" состоявшийся ранее в среду, 10 ноября, разговор Меркель с Путиным. Напомним, уходящая глава кабмина Германии назвала недопустимым использование мигрантов для давления на Евросоюз и попросила лидера России повлиять на белорусского коллегу.
По словам эксперта, в сложившейся ситуации с беженцами власти ФРГ выступают на стороне поляков, а коллективный Брюссель во всем винит исключительно Александра Григорьевича. При этом западные медиа пытаются виновником представить и президента РФ, поскольку он не хочет останавливать бацьку, который якобы шантажирует мигрантами европейцев.
"Вот Меркель и позвонила Путину, попыталась через него подействовать на Лукашенко, с которым сама Европа разговаривать не хочет – это ниже европейского достоинства. Лукашенко будут только наказывать. Путин ответил Меркель, чтобы ЕС все таки говорил с Лукашенко самостоятельно, что Россия не может повлиять на Минск", – сказал политолог.
По его словам, таким ответом Владимир Владимирович разочаровал и разозлил Меркель. Эксперт предположил, что Путин мог пообещать поговорить с Лукашенко, однако указал Берлину, что не может запретить Минску приглашать мигрантов.
Рар полагает, что лидер России хочет, чтобы ЕС самостоятельно разруливал миграционный кризис с белорусским главой, не желая быть втянутым в посредническую роль, поскольку, если проблема не разрешится, то его могут "превратить в сообщника" Александра Григорьевича.
Ранее Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона" заявил, что транзитом граждан из "разбомбленных стран" Ближнего Востока занимается "мафиозная структура", действующая на территории ЕС. По его словам, отечественные авиакомпании не задействованы в перевозке мигрантов.

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