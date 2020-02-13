Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ну, за «особый статус», не чокаясь!
Парковка в юридической плоскости: в России подготовили законопроект о «гаражной ...
Тела гнили под руинами целый год: "Американский порядок" наглядно пока...
Сенсация! Спор об Украине привел к ЖУТКОМУ ВЫВОДУ о результатах Минских соглашен...
Главная / В России

Путин отправил мэра Обнинска руководить Калужской областью

13 февраля 2020, 20:24  •  62 • В России

Идея повышать мэров крупных городов до руководителей целых регионов зарекомендовала себя еще в прошлом году. В 2020 году Владимир Путин вновь использовал ее, отправив руководить Калужской областью главу Обнинска Владислава Шапшу.

В четверг вечером президент принял отставку по собственному многолетнего калужского губернатора Анатолия Артамонова и встретился с Шапшу, предложив ему новую должность. Для экс-мэра это серьезный вызов - именно при Артамонове Калуга стала одним из лидеров российской провинции на зависть всем соседям, мечтающим повторить "калужское чудо".

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Шапшу родился в Обнинске, служил на Северном флоте, всю гражданскую карьеру сделал в родном городе.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Шапша Владислав Валерьевич родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области.

Окончил Обнинский институт атомной энергетики по специальности «Прикладная математика». Проходил службу Североморске, офицер запаса. В 2003 году с отличием закончил университет управления по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1997 по 2002 годы работал в Обнинском городском центре занятости. С 2002 по 2004 год – консультант заместителя губернатора Калужской области. С 2004 по 2006 годы исполнительный директором калужской областной газеты «Знамя».

Владислав Шапша возглавил Калужскую область.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С 2006 года - управделами, затем - замглавы администрации Обнинска. С сентября 2015 года главы администрации города.

Женат, воспитывает сына.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
13 февраля 2020, 00:54
Записки киевлянки: Киев слушает русский шансон и готовится отмечать годовщину революции
13 февраля 2020, 17:09
Доктор Комаровский: «Украине нужен тот, кто возьмет скальпель и отрежет ненужное. Иначе мы сами себя поубиваем»
12 февраля 2020, 21:39
«Исключительно коммерческий подход»: В Крыму назвали условия получения воды от Украины
12 февраля 2020, 23:09
Дополнительная проверка: Минтранс предложил предоставить ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
13 февраля 2020, 18:39
«Семья — последнее место свободы»: почему законопроект о профилактике семейно-бытового насилия одобряют не все
13 февраля 2020, 18:39
Парковка в юридической плоскости: в России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2020, 02:24
«Придётся как-то договариваться»: почему в Киеве допустили подачу воды в Крым
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поп...
13 февраля 2020, 09:09
"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Га...
13 февраля 2020, 12:09
«Открыли огонь на поражение»: Минобороны рассказало о конфликте военных США с мирными...
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на лю...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 12:09
"Дипломаты сбежали, стоек нет, везде хаос": Брошенные на произвол судьбы американцы восхитились эвакуацией русских
07 февраля 2020, 00:24
Американцы уничтожили С-400? Вертолёты с воздуха расстреляли технику - в Сети провели аналогию с Россией
07 февраля 2020, 00:24
Лукашенко обвинил Россию в страданиях белорусов
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
10 февраля 2020, 16:09
Вместо денег - расстрел, "пусть знают хохлы". Русский стрелок о роли украинских наёмников во второй чеченской войне
09 февраля 2020, 10:54
Следующая война будет с Польшей. Топливная
11 февраля 2020, 14:54
"Да нам никакой внешний враг не нужен!": Доктор Комаровский разоблачил "убийц" Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.