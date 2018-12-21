Путин отправил Медведева на национальную стройку

В работе над нацпроектами оказалось мало определить направления и мало найти огромные деньги на них. Самое важное и одновременно сложное — добиться их выполнения на местах.

- Мы в течение длительного времени вместе занимаемся вопросами основных направлений развития страны и вместе готовили национальные проекты, - сказал Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. - Возникают вопросы у губернаторов, с которыми вы должны вместе работать, мы собирались с членами правительства и руководителями регионов не так давно в Крыму, обсуждали вопросы, связанные с контролем за этой работой.

Вопросы контроля над нацпроектами в регионах президент и поручил лично премьеру.

- Подготовлены и утверждены паспорта национальных проектов по всем направлениям, согласованы с регионами, в них внесены корректировки, под этими паспортами сейчас закреплены деньги, - доложил Медведев. - В общей сложности в бюджете на три года предусмотрено 5,7 триллиона рублей. Это огромные деньги, которые разбиты соответственно по годам.

Во внимание принято, что некоторым проектам нужно сразу масштабное финансирование, а для некоторых еще только предстоит создать инфраструктуру.

- Работу выстроить не очень просто, но надеюсь, что мы подготовились неплохо, со следующего года начнется, собственно, самая активная фаза их реализации, - сказал премьер. - Мы будем контролировать в ходе этой работы приблизительно 1600 показателей. Если говорить об оперативном мониторинге, то он будет происходить ежедневно в режиме онлайн. Это должно быть у всех министров и курирующих вице-премьеров в компьютерах, и они должны смотреть, что по каждому показателю происходит. И если нужно, вмешиваться, в данном случае не обойтись без ручного управления, и вносить коррективы.

- Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями, - заметил Путин. - Очень рассчитываю, что министры, вице-премьеры будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание. Прошу и вас лично тоже погрузиться в эту работу.