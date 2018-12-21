Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Многовекторность» Казахстана выйдет боком
Ответ Шойгу будет незамедлительным и неотразимым: Киеву прямо объяснили, чем зак...
Новая холодная война: США вынуждают Россию взять под прицел свои ракетные базы в...
Занимаются черт знает чем, но только не экономикой
Главная / В России

Путин отправил Медведева на национальную стройку

21 декабря 2018, 16:09  •  85 • В России

В работе над нацпроектами оказалось мало определить направления и мало найти огромные деньги на них. Самое важное и одновременно сложное — добиться их выполнения на местах.

- Мы в течение длительного времени вместе занимаемся вопросами основных направлений развития страны и вместе готовили национальные проекты, - сказал Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым. - Возникают вопросы у губернаторов, с которыми вы должны вместе работать, мы собирались с членами правительства и руководителями регионов не так давно в Крыму, обсуждали вопросы, связанные с контролем за этой работой.

Вопросы контроля над нацпроектами в регионах президент и поручил лично премьеру.

- Подготовлены и утверждены паспорта национальных проектов по всем направлениям, согласованы с регионами, в них внесены корректировки, под этими паспортами сейчас закреплены деньги, - доложил Медведев. - В общей сложности в бюджете на три года предусмотрено 5,7 триллиона рублей. Это огромные деньги, которые разбиты соответственно по годам.

Во внимание принято, что некоторым проектам нужно сразу масштабное финансирование, а для некоторых еще только предстоит создать инфраструктуру.

- Работу выстроить не очень просто, но надеюсь, что мы подготовились неплохо, со следующего года начнется, собственно, самая активная фаза их реализации, - сказал премьер. - Мы будем контролировать в ходе этой работы приблизительно 1600 показателей. Если говорить об оперативном мониторинге, то он будет происходить ежедневно в режиме онлайн. Это должно быть у всех министров и курирующих вице-премьеров в компьютерах, и они должны смотреть, что по каждому показателю происходит. И если нужно, вмешиваться, в данном случае не обойтись без ручного управления, и вносить коррективы.

- Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями, - заметил Путин. - Очень рассчитываю, что министры, вице-премьеры будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание. Прошу и вас лично тоже погрузиться в эту работу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
20 декабря 2018, 20:39
Украинскую церковь насильно переименовывают
21 декабря 2018, 03:09
О России под санкциями, русофобах в Киеве и женитьбе: Владимир Путин провел Большую пресс-конференцию
20 декабря 2018, 22:09
Экономика, «новая» украинская церковь и стратегический паритет: о чём говорил Путин на большой пресс-конференции

21 декабря 2018, 16:09
Путин отправил Медведева на национальную стройку
21 декабря 2018, 11:09
«Люди забывают три главных условия»: Дед Мороз рассказал, как загадывать желания на Новый год
20 декабря 2018, 20:39
Владимир Путин: Безопасность России сегодня испытывается на прочность практически на всех направлениях
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
15 декабря 2018, 02:24
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
16 декабря 2018, 13:54
Украинский дипломат рассказал о «бегстве» Порошенко с дебатов в ЕП
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина
20 декабря 2018, 20:39
«Отпустите нас!»: Украинские моряки требовали в суде освободить их из-под ареста
16 декабря 2018, 16:20
Евангелие от Феофана
20 декабря 2018, 02:54
"Всё готово к походу через Среднюю Азию и вдоль Каспия": Военный эксперт объяснил задумку США
15 декабря 2018, 21:39
Тимошенко назвала переломным событием создание «новой церкви» на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.