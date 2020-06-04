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Путин отправил армию на помощь Забайкалью

04 июня 2020, 14:20  •  32 • В России

Совещание с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин начал с поздравлений - накануне Совбезу исполнилось 28 лет.

- Созданный в сложное для страны время, он стал одним из важнейших органов, обеспечивающих деятельность президента по формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности, - заявил Путин. - И за прошедшие годы сыграл заметную роль в принятии многих подчас стратегических решений.

Перед тем как перейти к основной повестке, глава государства оценил ведущуюся борьбу с коронавирусом.

- Сейчас ситуация в целом по стране улучшается, но нужно постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно реагировать на ситуацию, - сказал он. - В этой связи хотел бы обратить внимание на рост числа заболевших в Забайкальском крае.

Как и в других регионах, выправить ситуацию можно за счет военных медиков и мобильных госпиталей.

- Совсем недавно все были свидетелями, как министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей, как быстро они развернулись в Дагестане, - сказал Путин. - Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить к развёртыванию в Забайкалье госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом.

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