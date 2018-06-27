Путин: отношения РФ - США не в лучшей форме, это результат внутриполитической борьбы в США

• 53 • Политика

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона находятся не в лучшей форме, что является результатом внутриполитической борьбы в самих США, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме, - заявил президент РФ. - Я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами: считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах".

Российский лидер рассчитывает, что визит Болтона в Москву станет шагом к восстановлению полноформатных отношений с Вашингтоном. "Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы сможем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами, - сказал Путин. - Россия никогда не стремилась к конфронтации".