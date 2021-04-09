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Путин отметит День космонавтики в Саратовской области

09 апреля 2021, 16:35  •  74 • Политика
Фото: saratov.gov.ru
Глава государства посетит парк-музей на месте приземления Гагарина
Президент России Владимир Путин отправится 12 апреля в Энгельс Саратовской области. Там, где 60 лет назад приземлился первый космонавт Юрий Гагарин, сейчас построили особый музейный комплекс – Парк покорителей космоса.
Планы президента на 12 апреля пояснил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина",
– приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Парк покорителей космоса в Энгельсе был создан по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Это предложение он выдвинул в ходе одного из визитов в свой избирательный округ – Саратовскую область. Как указал спикер, история региона тесно связана с развитием космонавтики – здесь Юрий Гагарин учился, на эту землю приземлился после исторического путешествия на орбиту Земли. Предложения Володина поддержали как саратовцы, так и президент РФ.
Как рассказал директор Парка покорителей космоса Дмитрий Кубанкин, вход в комплекс будет бесплатным. Одной из первых его посетила Рита Нурсканова – 60 лет назад она стала свидетельницей приземления Гагарина и до сих пор помнит свои впечатления.
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Публикация от Володин.Саратов. (@volodin.saratov)
Помимо парка-музея, по инициативе Володина в Саратове построили международный аэропорт, который получил имя Гагарина, а также заложили аллею космонавтов-героев.

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