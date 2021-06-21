Путин отметил высокий уровень работы депутатов Госдумы VII созыва

Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы VII созыва за ответственность и работу на высоком уровне. Встречу с парламентариями глава государства проводит 21 июня в Кремле.

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва», — сказал он.

Отдельно президент подчеркнул согласованность работы нижней палаты парламента.

«Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и конструктивно, выстроили эффективную работу с правительством, с администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента», — заявил Путин.

Кроме того, глава государства отметил нестандартные условия работы, в которых приходилось трудиться депутатам.

«Фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях, в условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался. А так было не во всех странах мира», — указал российский лидер.

Он обратил внимание на бесперебойную работу Госдумы в период пандемии.

«Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии», — напомнил Путин.

Президент также пожелал депутатам удачи на предстоящих выборах, а также успехах в новых направлениях деятельности.

«Хочу искренне еще раз поблагодарить вас, поблагодарить за работу, за вклад в развитие России. Пожелать успеха коллегам в ходе предстоящих выборов, вы этого заслужили, и значимых достижений тем из вас, кто планирует трудиться на новом поприще. Уверен, ваш потенциал и парламентский опыт обязательно будут востребованы», — добавил глава государства.

19 июня участники XX съезда партии «Единая Россия» утвердили проект предвыборной программы на выборах в Госдуму 8-го созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.

17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.