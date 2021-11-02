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Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море
02 ноября 2021, 01:50 • 38 • Политика
Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны. Об этом 1 ноября сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике.
«Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал глава государства.
Ранее в этот день российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.
30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Черноморский флот начал слежение за кораблем.
На его борту находятся офицеры штабов Шестого американского флота, а также командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
На фоне захода американского эсминца в Черное море глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предостерег Вашингтон от провокаций у берегов полуострова.
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