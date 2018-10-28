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Путин отметил вклад «Справедливой России» в защиту прав и интересов граждан

28 октября 2018, 16:54  •  16 • Политика
Президент РФ Владимир Путин на Х юбилейном съезде «Справедливой России» отметил весомый вклад, который внесли активисты фракции в защиту интересов и прав граждан страны.
В Москве проходит Х юбилейный съезд партии «Справедливая Россия». Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам указал на то, как активисты фракции проводят работу по защите прав и интересов граждан нашей страны.
«В своей деятельности неизменно уделяют приоритетное внимание таким важным проблемам, как защита прав и интересов граждан, повышение благосостояния людей, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения», - подчеркнул Путин.
При этом глава государства отметил, что партия объединяет своих сторонников на основе общечеловеческих ценностей - «социальной справедливости и патриотизма». Не удивительно, что в течение стольких лет фракция, по словам главы государства, «играет весомую роль в политической жизни общества».
Особо подчеркнул Путин тот факт, что партия «всегда открыта для конструктивного диалога и взаимодействия со всеми ответственными общественными силами» в части ключевых, важнейших вопросов развития страны, направленных на «благополучие и процветание Отечества».

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