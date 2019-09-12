Путин отметил важность взаимодействия России и Израиля по вопросам безопасности

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин придает особое значение взаимодействию РФ и Израиля в сфере безопасности.

"Скажу прямо, не побоюсь этого, в значительной степени благодаря вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества", - обратился глава российского государства к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, открывая переговоры в Сочи. По мнению Путина, это взаимодействие очень важно, "особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма".

Российский лидер рассказал израильскому премьеру, что прилетел в Сочи из Дагестана, который "20 лет назад столкнулся с очень драматическими событиями, связанными с вторжением международных террористических банд на территорию республики". "Мы в России очень хорошо знаем, что такое терроризм, и в Израиле тоже знают это не понаслышке", - отметил Путин.

Он также упомянул прошедшую в четверг встречу Нетаньяху с руководством Министерства обороны РФ. "Мы обсудим все, что касается этой сферы", - предложил глава российского государства.

Нетаньяху в свою очередь отметил значимость сотрудничества между военными России и Израиля.

Визит в Израиль

Российский лидер также сообщил, что в начале 2020 года собирается посетить Израиль на памятные мероприятия в связи с годовщиной освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим и Дня Холокоста.

"Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с [годовщиной] освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль", - сказал глава государства.

"Конечно, нас [РФ и Израиль] объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, к проблемам Второй мировой войны", - уверен Путин. Он отметил, что "еврейский народ пострадал так, как, может быть, никто другой, если не считать русского народа - 25 млн у нас погибших, это серьезная потеря".

Российский лидер надеется, что, когда он приедет в Израиль, там будет проведено открытие мемориала, связанного с блокадным Ленинградом. Он напомнил, что во время прошлых встреч Нетаньяху рассказывал об этом памятнике и приглашал на его открытие.

"Я буду очень рад видеть вас в нашей стране в январе, когда мы будем отмечать 75 лет освобождения концлагеря Освенцим. И в это же время мы планируем открыть памятник героям блокады Ленинграда", - ответил Нетаньяху. Он заверил: "Мы никогда не забудем огромный вклад, который внесли российский народ и российская армия для победы над фашистской Германией. Я это всегда подчеркиваю при каждой возможности. Это справедливо. Это правда".

Выборы в Кнессет

На переговорах с Нетаньяху российский лидер затронул тему предстоящих выборов в Кнессет. "Хорошо известно, что в Израиле проживают свыше полутора миллионов выходцев из Советского Союза. Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля", - признался Путин. И заявил: "Мы очень рассчитываем на то, что это будут ответственные политики, которые в любом случае сохранят все, что было достигнуто в двусторонних отношениях [с Россией] за последнее время, и будут вместе с нами двигаться дальше по пути развития российско-израильских отношений".

Нетаньяху отметил, что между РФ и Израилем сложились хорошие отношения. "Это естественно, потому что у нас более миллиона русскоязычных израильтян, они - естественный живой мост между нашими странами", - считает израильский премьер. Он поблагодарил президента РФ за поддержку ветеранов в Израиле. "У нас в этом смысле абсолютно идентичный подход к этим людям", - заверил Путин.

Российский лидер заметил, что руководители двух стран поддерживают регулярные контакты "практически по всем направлениям". "В прошлом году мы наблюдали заметный рост товарооборота", - указал Путин.

Нетаньяху прилетел в Сочи за пять дней до назначенных на 17 сентября повторных парламентских выборов в Израиле. Партия премьера "Ликуд", если верить опросам, может получить порядка 30 мест в Кнессете (парламенте) - столько же, сколько она набрала по итогам предыдущих выборов, состоявшихся 9 апреля. Нетаньяху тогда не смог сформировать правительственную коалицию, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства, и сам премьер инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая 2019 года закона о самороспуске парламента и назначения повторных выборов.

Нетаньяху впервые возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год, сейчас он находится у власти бессменно с 2009 года и намерен по итогам выборов 17 сентября сформировать четвертое правительство подряд.

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