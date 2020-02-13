Путин отметил важность сверки "каждой буквы и запятой" в поправках в Конституцию

"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить все, что было создано, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Глава государства отметил, что рабочая группа сразу же после первой встречи, которая состоялась 16 января, приступила к этой работе. "Понимаю так, что, начав ее, вы поняли, насколько люди активно реагируют", - сказал президент. Он отметил, что число поступивших поправок уже перевалило за 500. По его словам, "это серьезный вызов", поскольку Основной закон, в который предлагается внести эти изменения, регулирует основополагающие принципы жизни в стране.

Путин считает необходимым использовать в различных нормативных актах все ценные предложения, поступающие в качестве возможных поправок к Конституции. "Поправок приходит все больше и больше, свыше пятисот. Совершенно очевидно, что все в конституцию мы не сможем включить. И есть ли в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой", - сказал он.

"Если что-то не помещается в Основной закон или нецелесообразно это делать в Основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов", - полагает президент. По его мнению, следует "одну группу направить в Государственную думу и Совет Федерации, вторую группу - в регионы и муниципалитеты". "И в правительство, безусловно, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения общественных организаций, чтобы учесть в работе для принятия подзаконных актов", - уточнил глава государства.

"Это обязательно нужно проанализировать. Это [ценные предложения] ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно", - указал Путин.

Мнение специалистов

Путин заявил, что готов согласиться с мнением специалистов-правоведов о порядке вступления в силу поправок в Конституцию. "Как специалисты порекомендуют, я с тем и соглашусь, важно только, чтобы у нас все было в строгом соответствии с действующим законом и действующим Основным законом", - заявил он.

Комментируя выступление одного из участников рабочей группы, который говорил о порядке вступления в силу поправок, Путин сказал: "Я по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно юристу слушать. Как у нас говорят, без полбанки не разберешься, это отдельное испытание".

По его словам, "любая правовая система - это сложный организм, состоит из многих частей и направлений, и государственное, конституционное право это особый раздел в праве, и здесь очень большая ответственность, здесь нельзя ошибиться ни в чем".

Президент поддержал идею продолжить обсуждение поправок в Конституцию, но и "не затягивать" с этим. "Нас ничего не регламентирует, мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно, понимаете, чтобы это не носило перманентного характера, не прекращающегося", - сказал он, подчеркнув, что некий вариант поправок все же необходимо вносить, "чтобы показать, что наша работа может закончиться положительным результатом".

Глава государств добавил, что спешить не стоит, "все должно быть основательно". "Ведь мы делаем это и для сегодняшнего дня, и для будущих поколений, поэтому здесь нужно подойти очень основательно", - сделал акцент российский лидер. Комментируя идею о необходимости закрепления в Конституции научного развития, Путин сообщил, что он согласен, если будут найдены формулировки, которые будут уместны для Основного закона.

Роль парламента в назначении генпрокурора

Путин не исключил, что в перспективе роль парламента в назначении генпрокурора и глав силовых структур может возрасти. "Не исключаю того, что в будущем можно было бы перейти к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц [генпрокурора, глав силовых структур] к служебным обязанностям вплоть до утверждения ", - сказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Во время обсуждения прозвучало мнение, что понятие "проведение консультаций" в парламенте при назначении на должности генпрокурора и руководителей силовых структур для внесения в Конституцию слишком абстрактное, следует использовать другую формулировку, например, "согласие". "Это [консультации] конституционная норма, и во многих странах применяется, консультации понятно что такое, это не междусобойчик за рюмкой чая, а это совсем другая история", - возразил Путин.

Он напомнил, что "сегодня руководители силового блока вообще не появляются публично и ни перед кем не отчитываются, назначаются президентом, с ним встречаются и докладывают о результатах своей работы, все". "В целом, конечно, утверждение всех должностных лиц различными палатами парламента - это вполне обоснованная вещь, но имея в виду, что сегодня вообще не проводится никаких публичных мероприятий в этой связи, а предложено провести консультации, это уже появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами", - отметил Путин.

Глава государства заявил: "Я не согласен в том, что это [консультации] пустой звон. И президента это будет ограничивать, в том числе и будущего". "Вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и, громко хлопая калошами, удалился в отпуск с сторону моря теплого. Такого человека президент не назначит", - привел пример Путин. Он уверен, что в консультациях в парламенте при назначении генпрокурора и руководителей силовых структур "есть смысл".

"Поэтому на первом этапе, мне кажется, этого достаточно", - подчеркнул президент. По его мнению, смысл консультаций в том, что "люди смотрят на человека, с ним общаются, дают свои рекомендации главе государства". "Так просто отмахнуться от этих рекомендаций никому не удастся", - уверен президент.

В новость были внесены изменения (16:47 мск) — добавлена информация по тексту.