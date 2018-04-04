Путин отметил важность совместного заявления по Сирии в поддержку ее суверенитета

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АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность совместного заявления по Сирии в поддержку суверенитета и единства этой страны на фоне попыток усугубить противоречия в арабской республике.

"Достигли важных договоренностей, которые нашли отражение в принятом по итогам встречи совместном заявлении, - заявил он по итогам саммита. - Отмечу, что в этом документе подчеркнута твердая приверженность России, Ирана и Турции содействовать укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Такая принципиальная позиция особенно значима сегодня на фоне нарастающих попыток усугубить межэтнические и межконфессиональные отношения в сирийском обществе".

Путин добавил, что такие попытки нацелены на то, чтобы "раздробить страну на части, сохранив конфликтный потенциал в ближневосточном регионе на многие годы вперед".

Он заявил, что РФ, Иран и Турция уделяют особое внимание постконфликтному восстановлению Сирии. При этом РФ видит для себя возможность участвовать в инфраструктурных проектах. "Мы договорились о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению в Сирии. Речь прежде всего идет о сооружении социальных и инфраструктурных объектов", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что российские компании уже активно участвуют в этой работе, причем, ряд проектов реализуется в районах, где еще совсем недавно орудовали боевики. Вместе с тем президент добавил, что без капитальных крупных вложений в Сирию не удастся ее восстановить.

"Кроме политического урегулирования необходимо, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, и без капитальных крупных вложений со стороны, в том числе, ничего не удастся сделать. Мы призываем все страны мира активнее принимать участие не на словах, а на деле", - сказал Путин. Он отметил, что кроме РФ, Турции и Ирана больше никто практически не принимает участия в оказании Сирии гуманитарной помощи, есть только небольшие поставки по линии ООН. "Но этого совершенно недостаточно, и уж точно совершенно нужно будет включаться в общую работу по восстановлению экономики Сирии, по восстановлению инфраструктуры", - считаем Путин.

Российский лидер также заявил о недопустимости политизировать тему гуманитарной помощи в Сирии. "Важное место в нашей дискуссии заняла гуманитарная проблематика, - подчеркнул Путин. - Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии", - сказал Путин.

Президент сообщил, что проинформировал турецких и иранских коллег о предпринимаемых Россией усилиях, в частности в Восточной Гуте. "В зону боевых действий регулярно поставляется гуманитарная помощь, в том числе за счет пожертвований граждан России", - отметил он, добавив, что в феврале на средства верующих в Сирию направлено 77 тонн продовольствия и товаров первой необходимости.

Путин заверил, что Россия, Иран и Турция будут плотнее координировать шаги по разрешению гуманитарных проблем в Сирии. Запуск в Астане рабочей группы по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести он отнес к конкретным практическим шагам.

Российский лидер отметил, что переговоры в Анкаре прошли "в деловой и конструктивной обстановке".