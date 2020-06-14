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Путин отметил слаженную работу правительства России и регионов

14 июня 2020, 18:00  •  79 • Политика
Правительство России и регионы работают как одна команда. Об этом заявил в воскресенье, 14 июня, президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».
«Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то — или в правительстве, или в регионах — вдруг сказали: «Не будем делать там что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — объяснил он.
Ранее, в воскресенье, глава государства отметил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Он выразил надежду, что тенденция продолжится.
4 июня президент отметил улучшение и стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. Российский лидер призывал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее».
По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в России зарегистрировано 528 964 подтвержденных случаев коронавируса, количество летательных исходов в результате заражения составило 6 948, выздоровели 280 050 пациентов.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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