Путин отметил слаженную работу правительства России и регионов

Правительство России и регионы работают как одна команда. Об этом заявил в воскресенье, 14 июня, президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то — или в правительстве, или в регионах — вдруг сказали: «Не будем делать там что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным», — объяснил он.

Ранее, в воскресенье, глава государства отметил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Он выразил надежду, что тенденция продолжится.

4 июня президент отметил улучшение и стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. Российский лидер призывал выходить из ограничений спокойно и осознанно, «но как можно быстрее».

По данным портала стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в России зарегистрировано 528 964 подтвержденных случаев коронавируса, количество летательных исходов в результате заражения составило 6 948, выздоровели 280 050 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.