Путин отметил роль Совбеза России в принятии стратегических решений

Президент России Владимир Путин провел в четверг, 4 июня, онлайн-совещание с постоянными членами российского Совета безопасности, отметив, что за 28 лет существования орган стал одним из важнейших, обеспечивающих работу президента по формированию политики в области безопасности.

По словам главы государства, Совбез создали в сложное для страны время. «Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников, ветеранов аппарата Совета безопасности за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход к выполнению поставленных задач», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

В ходе заседания Совбеза обсуждаются ключевые вопросы укрепления обороны, суверенитета, государственной и общественной безопасности страны, напомнил Путин.

Также вырабатываются долгосрочные меры в области социально‑экономического и научно‑технологического развития, ведется информационно‑аналитическая и экспертная работа.

Ранее в ходе совещания Путин отметил стабилизацию и улучшение ситуации с распространением коронавируса в России, а также указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку.