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Путин отметил роль Совбеза России в принятии стратегических решений
04 июня 2020, 17:55 • 59 • Политика
Президент России Владимир Путин провел в четверг, 4 июня, онлайн-совещание с постоянными членами российского Совета безопасности, отметив, что за 28 лет существования орган стал одним из важнейших, обеспечивающих работу президента по формированию политики в области безопасности.
По словам главы государства, Совбез создали в сложное для страны время. «Хочу поблагодарить вас и всех сотрудников, ветеранов аппарата Совета безопасности за добросовестную работу, за компетентность и основательный подход к выполнению поставленных задач», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
В ходе заседания Совбеза обсуждаются ключевые вопросы укрепления обороны, суверенитета, государственной и общественной безопасности страны, напомнил Путин.
Также вырабатываются долгосрочные меры в области социально‑экономического и научно‑технологического развития, ведется информационно‑аналитическая и экспертная работа.
Ранее в ходе совещания Путин отметил стабилизацию и улучшение ситуации с распространением коронавируса в России, а также указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку.
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