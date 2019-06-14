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Путин отметил роль России в поражении боевиков в Сирии

14 июня 2019, 15:24  •  48 • Политика
Боевики в Сирии потерпели поражение, важную роль в этом сыграла помощь Российской Федерации официальному Дамаску. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Реальных результатов в борьбе с международным терроризмом удалось добиться в Сирии», — приводит ТАСС в пятницу, 14 июня, слова президента. Россия оказала всестороннюю помощь законному сирийскому правительству, подчеркнул глава государства.
Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.
10 марта президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в виде экономических санкций и блокады.
На саммите ШОС, который проходит в Бишкеке 13 и 14 июня, не будут поднимать вопрос ее расширения, а сосредоточатся на экономике. В общей сложности делегациям предстоит подписать или одобрить пакет более чем из 20 документов. ШОС была основана в 2001 году главами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

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