Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
Главная / Политика

Путин отметил развитие отношений России и Сербии

25 ноября 2021, 17:35  •  72 • Политика
Отношения Российской Федерации и Сербии развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом 25 ноября в ходе встречи с сербским лидером Александром Вучичем в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, для переговоров у сторон много вопросов.
«Но, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались», — добавил Путин.
Также он поблагодарил президента Сербии за поддержку русского языка в его стране.
«Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву. Межправкомиссия работает регулярно, и мне докладывают о том, как эта работа идет», — подчеркнул Путин.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят вопросы поставок газа, ситуацию с коронавирусом и обстановку на Балканах.
О своем намерении встретиться с Путиным президент Сербии сообщил 16 октября. Целью визита он назвал обсуждение цен на газ. 17 октября Вучич отметил, что в ходе предстоящего визита в РФ он планирует выступить в Госдуме и на телевидении на русском языке.
13 ноября Вучич отметил, что у Путина всегда можно многому научиться. По его словам, российский лидер укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является тем, «кто возвысил Россию».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





72
Источник
Похожие новости
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
25 ноября 2021, 08:15
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
25 ноября 2021, 06:30
В Госдуме ответили на призыв ЕС отменить закон РФ о поддержке Донбасса
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
25 ноября 2021, 08:15
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
22 ноября 2021, 00:20
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
20 ноября 2021, 02:45
"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.