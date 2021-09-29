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Путин отметил положительное влияние Турции на ситуацию в Карабахе

29 сентября 2021, 17:35  •  89 • Политика
Влияние Турции на ситуацию в Нагорном Карабахе способствует примирению в регионе. Об этом по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент России Владимир Путин 29 сентября.
По словам главы государства, российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией действует активно.
«Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», — сказал Путин.
«На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно», — сказал президент России. Также глава государства отметил успешное сотрудничество Москвы и Анкары по Сирии и Ливии.
В июне Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и другие вопросы. Тогда турецкий лидер поддержал российские усилия по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Конфликт в регионе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ также предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
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