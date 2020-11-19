Путин отметил обоснованность претензий граждан к государству

У граждан всегда много претензий к государству, и, как правило, они обоснованы. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, сообщила пресс-служба Кремля.

«Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития — в данном случае, в этом секторе экономики», — отметил Путин в ходе обсуждения роста числа самозанятых россиян.

По словам Егорова, число таких граждан растет по 5 тыс. человек в день. Как отметил Путин, хорошо, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует их.

Ранее в ноябре российский лидер поддержал идею запустить в России обучающий проект для 10 млн самозанятых граждан до 2030 года. В начале сентября в Госдуме выступили за то, чтобы обнулить налог на доход самозанятым. Это касается тех случаев, если полученные деньги оказались не больше прожиточного минимума.