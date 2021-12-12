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Путин отметил невыполнение Киевом обязательств вернуть России активы СССР

12 декабря 2021, 16:45  •  431 • Политика
Украина до сих пор не выполнила обязательство вернуть России активы бывшего СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история», показанном 12 декабря в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, она должна была сделать это в обмен на погашение ее внешнего долга.
«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики, в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза», — напомнил президент РФ.
По его словам, долги были погашены, но обязательство о передаче Москве зарубежных активов выполнили не все. Так поступили ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил Путин.
Ранее в этот день глава государства назвал трагедией распад СССР. По мнению президента, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.
В июне российский лидер отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения, добавил президент РФ.
Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, «кладовой» различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил глава государства.
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