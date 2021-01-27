Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
Главная / Политика

Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами

27 января 2021, 15:55  •  73 • Политика
По ряду направлений цифровые гиганты уже начали конкурировать с государствами. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе».
По словам российского лидера, цифровые компании в современном обществе играют всё более значимую роль.
«Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Подменять легитимные демократические институты?» — задался вопросом Путин. По его мнению, цифровые гиганты начали ограничивать и узурпировать право человека выбирать, как жить и какую позицию свободно высказывать.
«Мы все это видели только что в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю», — отметил президент России в ходе трансляции на сайте Давосского экономического форума.
В начале января после беспорядков в Вашингтоне был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск дальнейшего подстрекательства его сторонников к насилию. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться политик.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch и на тот момент временную блокировку в Twitter, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 10:25
Пять сценариев "возвращения" Донбасса: Украинский националист раскрыл планы
27 января 2021, 00:20
Байден сделал заявление по "Северному потоку - 2" словами Трампа
27 января 2021, 06:45
После беседы Путина с Байденом Госдума получила неотложный законопроект
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавше...
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирени...
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 08:35
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
22 января 2021, 20:25
Деркач рассказал, что будет с Байденом, украинскими олигархами и постом президента после полной трансляции его аудиотеки
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
27 января 2021, 06:45
"Сегодня ты звезда Тик-Тока, а завтра…": Полиция повязала блогера, прыгавшего по машине ФСБ
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.