Путин отметил достижение целей климатической конференции в Глазго

Цель климатической конференции ООН в Глазго была достигнута. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.



По его словам, в ходе мероприятия были приняты сбалансированные и исполняемые решения.

«Цель конференции в Глазго достигнута. Удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями климата», — сказал он.

Создана хорошая база для дальнейшего движения по этому направлению, заключил глава государства.

14 ноября делегаты 200 стран — участниц 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Они сошлись во мнении о необходимости поддержать переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, а также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. В ней, в частности, идет речь об обеспечении общего сокращения глобальных выбросов.

В климатическом саммите приняли участие главы государств и правительств более чем 120 стран, включая президента США Джо Байдена, главу Франции Эммануэля Макрона и Бориса Джонсона. Путин обратился к участникам саммита в онлайн-режиме, его примеру последовал и китайский лидер Си Цзиньпин.

Форум начался в Шотландии 31 октября и длился две недели.