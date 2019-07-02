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Путин отменил визит на форум «Реки России» из-за трагедии в Североморске

02 июля 2019, 20:24  •  29 • В России

Из-за трагедии в Североморске Владимир Путин отменил визит в Тверскую область на форум «Реки России», где он должен был выступить на пленарном заседании.

- По поручению президента вице-премьер Ольга Голодец обратится к участникам форума, - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - В ближайшее время у президента запланирована встреча с министром оборону Сергеем Шойгу.

Министр доложит президенту о ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 моряков.

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