Путин отменил визит на форум «Реки России» из-за трагедии в Североморске

Из-за трагедии в Североморске Владимир Путин отменил визит в Тверскую область на форум «Реки России», где он должен был выступить на пленарном заседании.

- По поручению президента вице-премьер Ольга Голодец обратится к участникам форума, - объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - В ближайшее время у президента запланирована встреча с министром оборону Сергеем Шойгу.

Министр доложит президенту о ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 моряков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники