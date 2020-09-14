Путин отменил указ Медведева 12-летней давности и ликвидировал НЦУКС

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. На официальном портале правовой информации размещён документ, где говорится о расформировании структуры.

Она была создана в 2008 году. Тогда занимавший пост главы государства Дмитрий Медведев выделил НЦУКС из состава МЧС. Отмечалось, что центр будет органом для "развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации" чрезвычайных ситуаций.

В нынешнем указе за подписью Путина говорится, что указ президента РФ от 2З октября 2008 года № 1515 будет считаться утратившим силу.

Напомним, что в октябре прошлого года НЦУКС МЧС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошёл в состав центрального аппарата министерства.

Таким образом, центр стал структурным подразделением МЧС. В июне 2020 года Путин закрепил это своим указом.

Предполагается, что таким образом повысится эффективность управления Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороной.