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Путин отменил указ Медведева 12-летней давности и ликвидировал НЦУКС
14 сентября 2020, 22:35 • 118 • Политика
Президент России Владимир Путин распорядился ликвидировать Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Указ о создании данной структуры был издан ещё в 2008 году Дмитрием Медведевым.
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. На официальном портале правовой информации размещён документ, где говорится о расформировании структуры.
Она была создана в 2008 году. Тогда занимавший пост главы государства Дмитрий Медведев выделил НЦУКС из состава МЧС. Отмечалось, что центр будет органом для "развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации" чрезвычайных ситуаций.
В нынешнем указе за подписью Путина говорится, что указ президента РФ от 2З октября 2008 года № 1515 будет считаться утратившим силу.
Напомним, что в октябре прошлого года НЦУКС МЧС был ликвидирован как самостоятельное юридическое лицо и вошёл в состав центрального аппарата министерства.
Таким образом, центр стал структурным подразделением МЧС. В июне 2020 года Путин закрепил это своим указом.
Предполагается, что таким образом повысится эффективность управления Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороной.
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