Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу

Президент России Владимир Путин подтвердил отмену приватизационной реформы Анатолия Чубайса. Заявление прозвучало на форуме "Россия зовёт!" во время ответов на вопросы.

Глава государства в течение примерно двух с половиной часов отвечал на вопросы, связанные с внутренней политикой России. Среди них был и вопрос о возвращении электроэнергетики под контроль государства.

Речь идёт о фактическом объединении Россетей, ФСК ЕЭС, а также региональных МРСК. Этот шаг означает отмену приватизационной реформы Чубайса в сфере электроэнергетики, которая была проведена им 15 лет назад. Ранее об этом говорили лишь источники в Ассоциации профессиональных инвесторов. Теперь же информация прозвучала прямо из уст главы государства.

"Мы уже провели некоторые изменения, а именно консолидировали пакет двух ведущих компаний в этой отрасли. В целом, мы должны стремиться к тому, чтобы эти правила (установленные государством) действовали на большей (чем сейчас) территории страны... и эта обоснованная естественная (государственная) монополия укрепляла свои позиции", - сказал Путин.

Таким образом отмена приватизационной реформы Чубайса перешла из разряда слухов и инициатив государственников в фактически официальный курс и решение, принятое на уровне президента России, считает политический и экономический обозреватель Константин Двинский. По его мнению, особого внимания заслуживает фраза о необходимости распространить правила для энергокомпаний на большей территории страны.

"Этот тезис подразумевает как раз установление контроля над региональными МРСК. Во многих из них блокирующие пакеты принадлежат частникам. Например, в МРСК Сибири порядка 40% акций принадлежат кипрским офшорам - AIM Capital SE и Erglis Limited", - пишет Константин Двинский в своём блоге.

Он подчёркивает, что это вопрос не только вывода денег из России за рубеж, но и вопрос национальной безопасности. Потому что электроэнергетика относится к критической инфраструктуре, от которой зависят все экономические процессы страны.