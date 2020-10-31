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Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
31 октября 2020, 00:10 • 139 • Политика
Путин подтвердил отмену приватизационной реформы Чубайса в сфере электроэнергетики. Такой посыл увидел политический обозреватель Константин Двинский в заявлении главы государства на форуме "Россия зовёт!".
Президент России Владимир Путин подтвердил отмену приватизационной реформы Анатолия Чубайса. Заявление прозвучало на форуме "Россия зовёт!" во время ответов на вопросы.
Глава государства в течение примерно двух с половиной часов отвечал на вопросы, связанные с внутренней политикой России. Среди них был и вопрос о возвращении электроэнергетики под контроль государства.
Речь идёт о фактическом объединении Россетей, ФСК ЕЭС, а также региональных МРСК. Этот шаг означает отмену приватизационной реформы Чубайса в сфере электроэнергетики, которая была проведена им 15 лет назад. Ранее об этом говорили лишь источники в Ассоциации профессиональных инвесторов. Теперь же информация прозвучала прямо из уст главы государства.
Таким образом отмена приватизационной реформы Чубайса перешла из разряда слухов и инициатив государственников в фактически официальный курс и решение, принятое на уровне президента России, считает политический и экономический обозреватель Константин Двинский. По его мнению, особого внимания заслуживает фраза о необходимости распространить правила для энергокомпаний на большей территории страны.
Он подчёркивает, что это вопрос не только вывода денег из России за рубеж, но и вопрос национальной безопасности. Потому что электроэнергетика относится к критической инфраструктуре, от которой зависят все экономические процессы страны.
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