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Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу

31 октября 2020, 00:10  •  139 • Политика
Путин подтвердил отмену приватизационной реформы Чубайса в сфере электроэнергетики. Такой посыл увидел политический обозреватель Константин Двинский в заявлении главы государства на форуме "Россия зовёт!".
Президент России Владимир Путин подтвердил отмену приватизационной реформы Анатолия Чубайса. Заявление прозвучало на форуме "Россия зовёт!" во время ответов на вопросы.
Глава государства в течение примерно двух с половиной часов отвечал на вопросы, связанные с внутренней политикой России. Среди них был и вопрос о возвращении электроэнергетики под контроль государства.
Речь идёт о фактическом объединении Россетей, ФСК ЕЭС, а также региональных МРСК. Этот шаг означает отмену приватизационной реформы Чубайса в сфере электроэнергетики, которая была проведена им 15 лет назад. Ранее об этом говорили лишь источники в Ассоциации профессиональных инвесторов. Теперь же информация прозвучала прямо из уст главы государства.
"Мы уже провели некоторые изменения, а именно консолидировали пакет двух ведущих компаний в этой отрасли. В целом, мы должны стремиться к тому, чтобы эти правила (установленные государством) действовали на большей (чем сейчас) территории страны... и эта обоснованная естественная (государственная) монополия укрепляла свои позиции", - сказал Путин.
Таким образом отмена приватизационной реформы Чубайса перешла из разряда слухов и инициатив государственников в фактически официальный курс и решение, принятое на уровне президента России, считает политический и экономический обозреватель Константин Двинский. По его мнению, особого внимания заслуживает фраза о необходимости распространить правила для энергокомпаний на большей территории страны.
"Этот тезис подразумевает как раз установление контроля над региональными МРСК. Во многих из них блокирующие пакеты принадлежат частникам. Например, в МРСК Сибири порядка 40% акций принадлежат кипрским офшорам - AIM Capital SE и Erglis Limited", - пишет Константин Двинский в своём блоге.
Он подчёркивает, что это вопрос не только вывода денег из России за рубеж, но и вопрос национальной безопасности. Потому что электроэнергетика относится к критической инфраструктуре, от которой зависят все экономические процессы страны.

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