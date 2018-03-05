Путин отменил Фултонскую речь Черчилля

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Владимир Путин ежегодным Посланием Федеральному Собранию отменил центральное положение Фултонской речи Черчилля – требование разговаривать с Москвой с позиции силы, продемонстрировав, что имеющееся у России оружие делает такую политику невозможной

Ему невольно помог Дональд Трамп, дезавуировавший своей политикой второе основное требование британского политика – трансатлантическую солидарность, вокруг которой должен объединиться западный мир. Так Путин и Трамп отправили на свалку истории заветы Черчилля.

Главным посылом Фултонской речи сэра Уинстона Черчилля "Мускулы мира", 72-летие которой приходится на сегодня, стал призыв к Западу объединиться вокруг англосаксов и начать разговаривать с Россией, союзником в недавней войне, с позиции силы, чтобы Москва не мешала США - с Британией в качестве младшего партнера - установить мировое господство, однополярный мир. Эта знаменитая речь стала восприниматься современниками как объявление "холодной войны". Потомками же - как "прозорливое предвидение" на десятилетия вперед структуры и характера международных отношений в целом и российско-американских, в частности.

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Вплоть до настоящего момента выступление Черчилля 5 марта 1946 года - в присутствии президента Гарри Трумэна - в Вестминстерском колледже в американском городе Фултон, штат Миссури, которое часто называют еще речью о "Железном занавесе", считалось, фактически, для Запада руководством к действию. Мы пройдемся по наиболее интересным местам этой судьбоносной речи, в которой бывший и будущий британский премьер Черчилль обозначил две основные вещи. Во-первых, Россия уже не союзник, а угроза западному миропорядку, и с ней надо разговаривать исключительно с позиции силы. Во-вторых, в противостоянии с Россией и в интересах создания и укрепления однополярного мира Запад должен объединиться на почве трансатлантической солидарности вокруг двух англоговорящих стран – США и Британии.

В 2018 году мы имеем все основания не просто вспомнить об этой речи, но и констатировать, что в 72-летнем возрасте этот выдающийся документ своего времени угодил на свалку истории. Его отправили туда президенты двух могущественных стран мира – России и… США. Владимир Путин ежегодным Посланием Федеральному Собранию отменил центральное положение Фултонской речи Черчилля – требование разговаривать с Москвой с позиции силы, продемонстрировав, что имеющееся у России оружие делает такую политику невозможной.

Путин показал Западу свой "Кинжал"

Ему помог Дональд Трамп, дезавуировавший своей политикой "Америка прежде всего" второе основное требование бывшего британского премьера – трансатлантическую солидарность, вокруг которой должен объединиться западный мир. С очередной годовщиной Фултонской речи совпало не только анонсировавшее новую эпоху выступление Путина 1 марта, но и объявление Трампом всему миру и, прежде всего, Евросоюзу торговой войны, за что его подвергла критике даже премьер-министр Британии Тереза Мэй, не говоря уже о Берлине и Брюсселе. Ирония ситуации состоит еще и в том, что Трамп всегда восхищался Черчиллем…

Пробежимся по Фултонской речи

Давайте пробежимся сверху вниз по Фултонской речи Черчилля, сопроводив краткими комментариями наиболее важные пассажи.

"Соединенные Штаты Америки находятся сегодня на вершине могущества, являясь самой мощной в мире державой, и это можно расценить как своего рода испытующий момент для американской демократии, ибо превосходство в силе означает и огромную ответственность перед будущим. Оглядываясь вокруг себя, вы должны заботиться не только об исполнении своего долга перед всем человечеством, но и о том, чтобы вы не опускались ниже достигнутого вами высокого уровня. Перед обеими нашими странами открываются новые, блестящие перспективы и возможности. Отказавшись от них, или пренебрегши ими, или же использовав их не в полную меру, мы навлекли бы на себя осуждение наших потомков на долгие времена".

Как видим, Черчилль, тонко льстя аудитории, констатирует очевидное: Вторая мировая война вознесла США на вершину могущества и теперь задача заключается в том, чтобы закрепиться на этом Олимпе. Перед Британией как у главного союзника США и такой же англоговорящей страны тоже появляются блестящие перспективы и возможности, и их ни в коем случае нельзя упустить. Вердикт истории: уже упустили.

Затем Черчилль проводит мысль, что США и Британия должны как можно дольше сохранять монополию на ядерное оружие, потому что если им завладеет какое-нибудь коммунистическое государство (прямой намек на СССР), то "последствия этого были бы просто чудовищны".

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Лукавил великий британский политик: именно быстрое появление ядерного оружия у России только и привело к тому, что англосаксы своё не использовали. Когда Черчилль произносил эти слова, военные Британии и США уже разработали планы войны с Россией. Американцы были близки к применению ядерного оружия против Китая, в корейской и вьетнамской войнах. Все эти годы существовали и совершенствовались планы его применения против России, пока их полностью не обессмыслил Путин.

Черчилль требовал "особых отношений" между США и Британией, выступал за установление англосаксами мирового господства под видом "неустанного и бескомпромиссного провозглашения великих принципов демократических прав и свобод человека". Он прямо обвинил Москву в том, что та отбрасывает "черную тень" на союзническую победу во Второй мировой войне, потому что Россия не собиралась отдавать все плоды победы в ней англосаксам. Это было подано им как "экспансионистские устремления и настойчивые старания обратить весь мир в свою веру". Черчилль патетически провозгласил, что "от Штеттина на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море… опустился железный занавес".

Британский лидер Уинстон Черчилль: Нет "политике бесконечных уступок и компромиссов", русские "больше всего восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную". Фото: Felix Lipov / Shutterstock.com

Потребовав прекратить "политику бесконечных уступок и компромиссов", Черчилль заявил: "Общаясь в годы войны с нашими русскими друзьями и союзниками, я пришел к выводу, что больше всего они восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную. Поэтому мы должны отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как ее еще называют, доктрины политического равновесия между государствами. Мы не можем и не должны строить свою политику, исходя из минимального преимущества и тем самым провоцируя кого бы то ни было померяться с нами силами". Иными словами, обвинив русских в приверженности силе, он указал на то, что Запад должен быть намного сильнее России, чтобы постоянно давить на неё.

Закончил свое выступление Черчилль тем, что предложил, "опираясь на всю мощь англосаксонского мира и всех тех, кто с ним связан", объединить "все моральные и материальные силы Британии" и США в "братском союзе", что откроет "широкие пути в будущее - не только для нас, но и для всех, не только на наше время, но и на век вперед".

Вдумчивый читатель в Кремле

Эти антироссийские смыслы не укрылись от прочитавшего Фултонскую речь уже на следующий день советского лидера Иосифа Сталина.

"По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, - в противном случае неизбежна война", - заявил примерно через неделю Сталин в интервью газете "Правда". Он хорошо знал, что уже с конца 1943 года Черчилль жил в страхе перед продвижением на Запад советских войск, опасаясь за Польшу и Балканы. Он также знал, что британский лидер готовился использовать массы немецких военнопленных для войны против СССР в 1945 году, что заказал своим военным разработку операции "Немыслимое", планировал захват Польши. Сталину было известно, как Черчилль слезно уговаривал президента Франклина Рузвельта не оставлять захваченные союзниками, но закрепленные за Россией Ялтинскими соглашениями территории Германии и других европейских стран.

Сталин не согласился с мнением Черчилля о том, что "только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира". Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

Неплохо разбиравшийся в геополитике, но имевший, к сожалению, много других недостатков советский лидер продолжал:

"Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира".

Всё проходит…

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В общем, речь Черчилля оказалась не на "век вперед". Возможно, было у него такое предчувствие, что не получится все же англосаксонский проект по установлению мирового господства. В начале выступления в Фултоне сквозили в речи Черчилля такие сомнения. И, действительно, не получился. Его собственная страна быстро превратилась в обрубок и пародию на некогда великую империю. За несколько десятилетий попыток навязать миру свое господство надорвались и США. Лишь предательство и жадность советской верхушки позволили протянуть США в роли гегемона до наших дней. Это не помешало, однако, целому ряду стран вроде Китая, Индии и других, включая Россию встать на ноги и создать новый многополярный мир. Успешные торговые конкуренты вынуждают теперь наполовину уничтоживших свою экономику благодаря соблазнам глобализации США рвать со своими союзниками, закрываясь от них протекционистскими пошлинами. А тут еще и Путин объявил военно-политическое банкротство США, крупнейшее в мировой истории, рассказав миру о существовании такого оружия, от которого, как говорится, "нет приема". Так Путин отправил, наконец, в мусорную корзину – с невольной помощью президента США Трампа – и Фултонскую речь Черчилля с его ставшими иллюзорными мечтаниями об англосаксонской гегемонии в мире.

Латышев Сергей