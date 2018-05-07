Путин открывает новую главу в своей работе и в истории России

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Второй и четвертый президент России в понедельник вступит в должность во второй раз подряд и в четвертый в совокупности. Владимир Путин приносил присягу на верность стране на этом же месте в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца ровно шесть, четырнадцать и восемнадцать лет назад. Сам факт того, что дата инаугурации не меняется, - уже символ стабильности российской политической системы, которая за это время не дала ни одного серьезного сбоя.

Если про военную присягу принято говорить, что она дается один раз, то президентская присяга - иного рода. Даже "старый новый" глава государства каждый раз должен произносить клятву вновь: каждый раз избиратели доверяют ему страну заново, чтобы он решал актуальные для конкретного периода задачи. Это не Путин 2.0 или Путин 3.0, как любили говорить о его внутренней эволюции политологи, это Россия 2.0 - и так далее. Вместе со страной меняется и ее президент, в данном случае - президент Путин.

В 2000 году Россия еще доживала свои девяностые, самое тяжелое и драматичное десятилетие за все послевоенное время. Путину предстояло положить начало новому периоду.

18 лет назад в этот день Путин на ельцинское напутствие "Берегите Россию" сказал, что считает это своей главной президентской обязанностью. И очертил круг задач, суть которых - "по-настоящему преобразовать и преобразить страну", чтобы она была свободной, процветающей, богатой и сильной, уважаемой в мире, со сплоченным народом и верой в общее будущее. Спустя четыре года президент на своей второй инаугурации констатировал, что, хотя многие проблемы в 2000 году казались неразрешимыми и стране выпали серьезные испытания, "вместе мы" (а под "мы" он имел в виду народ России) "сумели очень многое" - добились высоких темпов развития экономики, преодолели идеологическое противостояние, остановили агрессию международного терроризма и избавили страну от угрозы распада.

Дальше Путин говорит уже не просто об уважении к РФ, но и о необходимости укрепления ее позиций на международной арене, отстаивании своих законных интересов. Этим был окончательно положен конец даже намекам на возможность возвращения к козыревской, слепо ориентированной на Запад дипломатии. Уже ближе к концу второй каденции, в 2007 году, Путин произнесет Мюнхенскую речь - и от озвученных там критических оценок в адрес однополярного мира российский лидер уже не откажется ни в 2012 году, ни в 2014 году, ни сейчас, в 2018 году. Не предвидится, что это может случиться и позднее.

Но на инаугурации-2004 Путин все же больше говорит не о внешней политике, а о внутренних задачах, главной целью предстоящего четырехлетия называет принципиальное улучшение благосостояния людей. В 2012 году же, возвращаясь с премьерской должности на главный в стране пост, Путин так оценил пройденный за последние 12 лет путь: укрепление страны, возвращение достоинства великой нации, возрожденная Россия.

Это было бы достойным хэппи-эндом, если бы, как в кино, сразу начались титры, но в реальной жизни многие испытания еще ждали впереди, и Путин прекрасно это понимал: в инаугурационной речи он предупредил, что "ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед". Впрочем, речь шла о совершенно мирных вещах - о необходимости создания новой экономики, сбережении народа и поддержке семей, об обустройстве "огромных российских пространств от Балтики до Тихого океана" и о способности россиян "стать лидерами и центром притяжения всей Евразии".

Задачу России, однако, решили усложнить извне.

Инаугурационные речи, ежегодные послания к парламенту, истоки которых восходят к тронным речам, - все они суть часть общепринятой практики, такие есть у каждого президента. Крымская речь, здесь же, в Кремле 18 марта 2014 года, есть только у Путина.

России хватает пространства, и не в поисках лишней земли президент вернул в родную гавань Крымский полуостров. В той самой Крымской речи, обращенной к парламенту при подписании договора с двумя новыми субъектами РФ, Путин подчеркнул, что все это делается по воле народа - как жителей самих Крыма и Севастополя, так и подавляющего большинства граждан всей России.

А причины, по которым все это случилось, аналогичны тем, что Путин упоминал еще в Мюнхенской речи. Он посетовал, что "в то время, когда Россия искренне стремилась к диалогу с нашими коллегами на Западе", "нас раз за разом обманывали, принимали решения за нашей спиной". Так было и с расширением НАТО на восток, с развертыванием систем ПРО, с поддержкой антироссийски настроенных политиков в соседних странах и так далее.

"У нас есть все основания полагать", заключил российский лидер, "что пресловутая политика сдерживания России, которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегодня, нас постоянно пытаются загнать в какой-то угол за то, что мы имеем независимую позицию". Россия против того, чтобы военная организация НАТО "хозяйничала возле нашего забора" или "на наших исторических территориях". "Я просто не могу себе представить, что мы будем ездить в Севастополь в гости к натовским морякам", - признался Путин.

С Западом временами ругался еще Ельцин, Путин тоже никогда не был мягок во внешней политике, но все же старался наладить дружбу и партнерство - с США, Великобританией и другими странами, с НАТО в целом. В марте 2000 года, еще в статусе и. о. президента, он в одном из интервью даже не исключил возможность присоединения РФ к Североатлантическому альянсу, "если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером".

Но Россию не хотели ни слушать, ни видеть партнером, и результат был предсказуем.

В истории, в том числе в совсем недавней истории, Запад продемонстрировал на множестве примеров - от Милошевича до Хуссейна и Каддафи, - что любые уступки он воспринимает как слабость и не успокоится, пока не додавит.

Путин, говоря в 2014 году о предстоящем внешнем противодействии России, прямо сказал: мы должны для себя решить, готовы ли мы отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их сдавать. Ответ известен. И усиление внешнего давления на Россию по самому широкому кругу "фронтов" - от международного спорта и корпоративного бизнеса до Украины и Сирии - никак не повлияло на содержание этого ответа. И так, очевидно, будет оставаться как минимум до 2024 года.

Когда говорят о прошлом российского лидера, обычно имеют в виду его службу в КГБ - особенно на это любят обращать внимание в западной прессе. Но ведь на высокие административные должности на федеральной госслужбе - в Управделами президента РФ в 1996 году и далее - Путин пришел не из спецслужб, а из команды демократа первой волны, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В питерском руководстве будущий президент возглавлял комитет по внешнем связям - занимался в том числе привлечением инвестиций, прежде всего, конечно, западных.

И на посту главы государства экономика остается у Путина в центре внимания. Ведь и социальная политика, и безопасность, и другие сферы - все они зависят от прочности экономического фундамента.

Одна из первых реформ президента РФ в 2000 году, сохранившаяся без изменений до настоящего времени, - введение единой 13%-ной ставки подоходного налога. Проведены были также земельная, банковская и другие реформы, сформировавшие условия для устойчивого экономического развития страны. В концу первого президентского срока Путина в стране был создан Стабилизационный фонд, аккумулировавший значительную часть нефтяных доходов в условиях возросших цен на энергоносители.

Первые два президентских срока Путина не были отягощены серьезными экономическими потрясениями. Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов Путин встретил уже на посту премьера, и ему предстояло на практике решать возникавшие проблемы как в социальной, так и экономической сферах. В следующий раз антикризисную политику пришлось проводить уже в 2014-2015 годах, когда на российскую экономику одновременно обрушились самые серьезные со времен холодной войны санкции, снижение цен на энергоносители и груз структурных внутренних проблем.

В декабре 2014 года президент предположил, что кризис продлится два года. И в действительности - в четвертом квартале 2016 года ВВП РФ перешел от снижения к восстановительному росту, который продолжился и в 2017 году.

В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года глава государства поставил цель вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых (которые в 2017 году составили 3,7%). Он также поручил увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине 2020-х годов, кардинально улучшить деловой климат, снять все административные барьеры для развития несырьевого бизнеса. Очевидно, что в экономической сфере это будет основой президентской программы Путина в течение нового срока полномочий.

При Путине слово "реформа", которое к концу 1990-х в обиходе звучало почти как ругательство, вернуло себе, скорее, положительный имидж. В конце концов, откровенно провальных или слишком болезненных для широких слоев населения реформ за это время не было. Помимо налоговой, судебной, земельной, банковской, пенсионной и ряда других, Путин в первый же срок своих полномочий провел важную государственную реформу - изменил порядок формирования Совета Федерации и объединил регионы страны в федеральные округа, куда назначил своих полпредов. В конце 2000 года был возвращен гимн на музыку Александрова (с сохранением флага - триколора - и герба - двуглавого орла).

При Путине была проведена, хоть и не без проблем, монетизация льгот; появилась Общественная палата, введен ЕГЭ, сокращен срок службы в армии, отменены прямые губернаторские выборы (возвращены в 2012 году). В дополнение к реформам с 2005 года реализовывались национальные проекты - в сферах образования, здравоохранения, жилья, сельского хозяйства. Третий президентский срок Путина во внутренней жизни страны ознаменовался реформой РАН, созданием Росгвардии и так далее. Количество изменений в стране по сравнению с 2000 годом едва ли дает право назвать прошедший период временем застоя.

Путину удалось урегулировать ситуацию в Чечне, вернуть ее в конституционное поле страны, причем, что важно, опора была сделана на сам чеченский народ. Также при Путине был сформирован Евразийский экономический союз с участием ближайших союзников России - Белоруссии и Казахстана, а затем также Армении и Киргизии.

Отдельной строкой в летописи останется Олимпиада в Сочи - проект, который Путин контролировал от начала и до конца. Блестяще проведенные соревнования и победа в командном зачете российских спортсменов останутся в памяти людей, даже несмотря на все попытки очернить и "отобрать" у России это достижение. Не менее ответственно Путин подошел и к организации в стране чемпионата мира по футболу 2018 года, до начала которого осталось полтора месяца и который, по оценке президента ФИФА Джанни Инфантино, должен стать лучшим мундиалем в истории.

Среди успехов правления Путина - операция в Сирии, где с помощью российских Воздушно-космических сил сирийской правительственной армии удалось разбить террористов на многих территориях, освободить, в частности, оплот боевиков - Алеппо - и жемчужину античной истории - Пальмиру. Не обошлось без потерь, но "второго Афгана", которым так пугали оппоненты Путина, не случилось.

Красной нитью через весь третий президентский срок Путина прошла реализация майских указов - 11 документов, подписанных президентом после инаугурации шесть лет назад и направленных на социально-экономическое развитие страны по всем ключевым направлениям. Путин строго следил за исполнением его указов, регулярно проводил большие совещания на эту тему. После одного такого мероприятия в 2013 году по собственному желанию был отправлен в отставку вице-премьер Владислав Сурков, отвечавший за реализацию указов на уровне правительства. Позднее из-за неисполнения майских указов лишились постов министр регионального развития Олег Говорун, губернатор Забайкалья Равиль Гениатулин и ряд других высокопоставленных государственных деятелей.

В целом по итогам 2012-2018 годов Путин остался доволен реализацией поставленных задач. Новый майский указ, рассчитанный как минимум на следующую шестилетку, а то и на период, выходящий за рамки нового президентского срока, уже практически готов, как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Очевидно, что этот масштабный документ будет посвящен реализации целей, озвученных президентом в послании Федеральному собранию. Ключевыми задачами страны на ближайшее десятилетие Путин в послании назвал рост реальных доходов людей и снижение вдвое уровня бедности, увеличение ВВП на душу населения почти в полтора раза, повышение расходов на здравоохранение, улучшение экологии и инфраструктуры, наконец, увеличение средней продолжительности жизни к 2030 году с нынешних 73 лет до как минимум 80.

Следует ожидать, что контроль со стороны Путина за работой по всем этим направлениям ослабевать не будет.

В разные годы за реализацию поставленных президентом задач в той или иной сфере отвечали разные люди и иногда даже разные министерства, но откровенной кадровой чехарды при Путине не случалось. Так, с мая 2000 года по наши дни в России было лишь два министра финансов - Алексей Кудрин и Антон Силуанов (который считается продолжателем традиций Кудрина) - и только два министра иностранных дел - в 2004 году Игоря Иванова сменил Сергей Лавров, два главы МЧС - Сергей Шойгу и затем его бывший зам Владимир Пучков.

Во главе МВД за это время побывали четыре министра, столько же было кадровых перестановок в отношении министров обороны РФ. Также путинская эпоха до сих пор знала четырех глав Минздрава (в 2004-2012 годах - Минздравсоцразвития), четырех глав Минобрнауки (до 2004 года - Минобразования), четырех министров культуры. За 18 лет в России было три главы Минтранса, три министра юстиции. Пять человек побывали в кресле министра экономики (МЭРТ, затем МЭР).

Собственно премьер-министров РФ за последние 18 лет сменилось пять. Самым долговременным премьером при президенте Путине стал Дмитрий Медведев, который на этом посту побил рекорд ельцинского премьера Виктора Черномырдина (шесть полных лет против пяти лет и трех месяцев). Сам Путин руководил правительством ровно четыре года при президенте Медведеве в 2008-2012 годах. Михаил Касьянов был премьером почти три года и десять месяцев в 2000-2004 годах, Михаил Фрадков - чуть больше трех с половиной лет в 2004-2007 годах. Наконец, Виктор Зубков - меньше восьми месяцев в 2007-2008 годах.

Если брать за точку отсчета первое правительство, сформированное Путиным в мае 2000 года (ведь в правительство премьера Путина в 1999 году назначения проводил еще Ельцин, а в ранге и. о. главы государства до мая 2000 года Путин продолжал работать с теми же людьми), то к 7 мая 2018 года в составе кабмина оставался лишь Сергей Шойгу, хотя и уже в другой должности. Впрочем, в отличие от тогдашнего премьера Касьянова, перешедшего в оппозиционный лагерь, многие из государственных деятелей начала нулевых остаются и теперь в, условно говоря, команде Путина: Валентина Матвиенко, Алексей Кудрин, Борис Грызлов, Сергей Иванов, Андрей Фурсенко и другие.

Однако и молодое пополнение становится все заметнее. Так, нынешнему главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину к моменту первого вступления Путина в должность президента не было еще и 18 лет, как и главе Минкомсвязи Николаю Никифорову.

Путин находится на высших государственных постах почти 19 лет, однако и в отечественной, и в мировой истории это не такой уж продолжительный срок.

У русских царей XIX - начала XX века, не считая рано умершего Александра III или убитого в 1801 году Павла I, время правления было значительно большим. Но им не нужно было переизбираться, одна коронация, и все - а дальше куда кривая истории выведет. Про советских лидеров-"долгожителей" - Сталина и Брежнева - и говорить не приходиться. Путину же удалось не один, а несколько раз стать главой государства, причем самым демократическим способом из всех, и в этом, конечно, его преимущество на фоне предшественников.

Путина как государственного деятеля России иногда сравнивают с разными русскими царями - и реформаторами, и реакционерами, но это чаще говорит о политических пристрастиях самих оценивающих. Путин же никогда подобных параллелей не проводил. Да, в прошлом году он открывал в Ялте памятник Александру III и не поскупился на теплые слова в адрес как внутренней, так и внешней политики этого правителя. Еще ранее, говоря о царе-миротворце, Путин назвал его выдающимся деятелем, одним из строителей России.

Однако тут же подчеркнул, что в истории страны было много выдающихся людей, но "главное действующее лицо - это народ". "Там сила вся. Там основа основ", - уверен президент.

Российский народ на нынешнем этапе своим лидером видит исключительно Путина - что показала и завершившаяся в минувшем марте электоральная кампания, и все предыдущие, в которых он принимал участие.

На самых первых выборах за молодого (47 лет на момент избрания) Путина проголосовали немногим менее 40 млн россиян (52,94% избирателей). В 2004 году - уже примерно на 10 млн человек больше (более 71%). Сохраняя, согласно опросам, высокий рейтинг и в годы премьерства в 2008-2012 году, Путин на своих третьих президентских выборах заручился поддержкой 45 млн граждан (63,6%).

Тогда же впервые хоть сколько-нибудь отчетливо прозвучал голос "несогласных" - участников многотысячных протестных митингов конца 2011 - начала 2012 годов. Но митинги скоро исчерпали себя. Как ни пытаются их сейчас снова собрать, так много уже не получается, оппозиции оказалось нечего предложить людям. Путин же за шесть лет лишь прибавил, и 18 марта 2018 года за него отдали свои голоса рекордные 76,69% избирателей, в абсолютных цифрах - более 56,4 млн человек.

Историю современной Российской Федерации принято отсчитывать с декабря 1991 года, когда были подписаны и ратифицированы Беловежские соглашения, или с июня 1990 года, когда была принята декларация о суверенитете РСФСР. Даже от самой ранней из этих точек отсчета получается пока меньше 28 лет, и больше половины этого времени Путин - глава государства. Те, кто в день первой инаугурации Путина только родились, сегодня отметят совершеннолетие. Буквально - выросло поколение, для которого прежде всего именно он - тот "человек, который отвечает за все, что происходит в стране" (так роль президента описывал сам Путин на своей первой инаугурации).

Еще в 2008 году Путин заявил, что ему не стыдно перед гражданами, дважды избиравшими его на пост президента, так как все эти годы он "пахал, как раб на галерах, с утра до ночи <…> с полной отдачей сил". С тех пор прошло еще восемь лет, впереди еще как минимум шесть. Галеры снова спущены на воду.

В 2024 году Путин, согласно действующему законодательству, не сможет выдвигаться на выборы главы государства. К завершению четвертого президентского срока ему будет 71 год, возраст солидный, но, как известно, для политика вполне себе еще может быть временем расцвета. Ровно столько, например, сейчас американскому президенту Дональду Трампу. Впрочем, на недавний вопрос о том, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру через одни президентские выборы - в 2030 году - Путин заметил: "Я что, до 100 лет здесь буду сидеть?".

Пару недель назад президент, выступая на съезде ректоров, заявил о необходимости технологического прорыва, без которого мы "безнадежно отстанем", и последствия этого будут "очень тяжелые". По его мнению, с нынешними оборонными разработками Россия сможет чувствовать себя "достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий", но нужно ведь смотреть за горизонт.

Через три десятилетия представителям поколения Путина будет уже под сто лет. Стоит предположить, что к тому времени у руля в стране будут стоять уже другие люди, и им нужно оставить прочное наследие. Ведь о нашей эпохе, ее результатах и о ее лидере в учебниках истории писать будут именно они.

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