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Путин открыл молодежный Кубок мира по хоккею
23 августа 2019, 20:24 • 94 • В России
Открытие в Сочи Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019» свело в одном месте любимое детище Владимира Путина - образовательный центр «Сириус» - и хоккей. Мог ли президент России, еще утром проводивший в Москве Совет безопасности, не приехать вечером в сочинский ледовый дворец «Шайба»?
Кубок, собравший восемь команд со всего мира, открывался суперигрой - матчем молодежки ярославского «Локомотива» и сборной канадской провинции Альберта, но перед этим зрителям предстояло еще увидеть церемонию открытия. Эту встречу с «Сириусом» роднило еще и то, что многие хоккеисты «Локо» в свое время тоже были учащимися этого центра.
Путин прошел на общую трибуну и сел среди зрителей вместе с главой IIHF Рене Фазелем, хотя именно ему предстояло сказать главное слово церемонии.
Владимир Путин приехал на открытие Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019» в Сочи.Дмитрий СМИРНОВ
- Наш великий тренер Анатолий Тарасов называл хоккей состязание ловкости, скорости, интеллекта, - сказал президент, спустившись на лед. - Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые звезды покажут все эти качества.
После этого вместе с Фазелем Путин без коньков вышел на центр площадки и сделал символическое вбрасывание.
Путин сделал символическое вбрасывание в стартовом матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019» в Сочи.
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