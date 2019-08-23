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Путин открыл молодежный Кубок мира по хоккею

23 августа 2019, 20:24  •  94 • В России

Открытие в Сочи Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019» свело в одном месте любимое детище Владимира Путина - образовательный центр «Сириус» - и хоккей. Мог ли президент России, еще утром проводивший в Москве Совет безопасности, не приехать вечером в сочинский ледовый дворец «Шайба»?

Кубок, собравший восемь команд со всего мира, открывался суперигрой - матчем молодежки ярославского «Локомотива» и сборной канадской провинции Альберта, но перед этим зрителям предстояло еще увидеть церемонию открытия. Эту встречу с «Сириусом» роднило еще и то, что многие хоккеисты «Локо» в свое время тоже были учащимися этого центра.

Путин прошел на общую трибуну и сел среди зрителей вместе с главой IIHF Рене Фазелем, хотя именно ему предстояло сказать главное слово церемонии.

Владимир Путин приехал на открытие Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019» в Сочи.Дмитрий СМИРНОВ

- Наш великий тренер Анатолий Тарасов называл хоккей состязание ловкости, скорости, интеллекта, - сказал президент, спустившись на лед. - Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые звезды покажут все эти качества.

После этого вместе с Фазелем Путин без коньков вышел на центр площадки и сделал символическое вбрасывание.

Путин сделал символическое вбрасывание в стартовом матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд «Сириус-2019» в Сочи.

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