Путин откроет в Иерусалиме памятник блокадникам

Биньямин Нетаньяху прилетел в Россию впервые после гибели российского военного самолета в Сирии в результате атаки израильских ВВС. И разговор в Владимиром Путиным у него должен был получиться не самым простым - премьер Израиля хотел обсудить положение иранских военных на сирийской земле. Поэтому начал Нетаньяху издалека.

- Хочу поздравить вас и российский народ с Днём защитника Отечества. Мы никогда не забудем ту огромную роль, которую сыграла Россия и Красная Армия в победе над нацизмом, - заявил он. - В ближайшее время в Иерусалиме мы откроем специальный памятник, посвящённый жертвам блокады Ленинграда. И мы будем очень рады видеть вас на открытии этого памятника.

- Спасибо, я приеду, - ответил Путин. - Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в блокадном Ленинграде, так же как и для еврейского народа, является абсолютно священной.

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