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Путин откроет Крымский мост и запустит движение общественного транспорта

14 мая 2018, 18:39  •  72 • В России

Строившийся три года усилиями всей страны Крымский мост завершен, и уже в среду, 16 мая, по нему наконец можно будет проехать на автомобиле из Краснодарского края в Крым и наоборот. А во вторник, 15-го, состоится торжественное открытие, которое удалось приблизить на полгода по сравнению с графиком.

Перерезать красную ленточку приедет Владимир Путин, лично все это время курировавший ход строительства и четырежды инспектировавший ход работы. Большего внимания президента удостаивались только олимпийские объекты Сочи.

Глава государства не только пересечет по новому мосту Керченский пролив, но и ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб. Президент пообщается с рабочими, инженерами, руководителями отрасли и регионов, принимавших участие в стройке века.

Движение автомобилей и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.

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