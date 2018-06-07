Путин откроет 16-ю "Прямую линию" с россиянами

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг в прямом эфире ответит на вопросы россиян.

Для Путина это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на главном государственном посту и 16-я с 2001 года. Путин 11 раз отвечал на вопросы жителей страны в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, передача начнется 7 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив sms или mms-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40 и +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде sms и mms-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Вопросы будут приниматься до окончания программы.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru. Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ. Вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее прогнозировал, что формат "Прямой линии" в этом году будет несколько отличаться от прошлых лет. "В этом году "Прямая линия" предусматривает различные новации. Суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении", - пообещал журналистам представитель Кремля.

Так, по информации телеканала "Россия 24", в этом году не приглашаются гости в студию, из которой Путин будет выходить в эфир. Поэтому президент уделит все время ответам на вопросы, поступающие по различным каналам связи. Перед президентом будет находиться экран, на который будут выводиться обращения. Студия разместится в Гостином дворе, где весной работал предвыборный штаб Путина.

Также Песков подтверждал, что глава государства сможет непосредственно во время "Прямой линии" 7 июня потребовать у чиновников отчет о решении проблем, на которые ему пожалуются граждане. "У президента всегда есть возможность поддерживать связь с членами правительства и с руководителями регионов, такая возможность будет у него и на этот раз", - говорил он.

Опрошенные ТАСС губернаторы заверили, что в этот день скорректировали свой график, чтобы оперативно реагировать на вопросы, возникающие во время президентского прямого эфира.

В традициях "Прямой линии" - открытие выездных телестудий в самых разных точках страны. Таким образом, жители населенных пунктов или сотрудники тех или иных предприятий получают возможность напрямую поговорить с главой государства.

Впервые формат "Прямой линии" общения был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем такие сеансы связи проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. В 2017 году "Прямая линия" проходила 15 июня.

Дольше всего - четыре часа 47 минут - Путин отвечал на вопросы россиян в 2013 году, в последние четыре года "Прямая линия" длилась от трех часов 40 минут до трех часов 57 минут. За это время президент успевает ответить на несколько десятков вопросов.

Опыт прошлых лет говорит, что больше всего россиян волнуют социально-экономические проблемы: строительства, транспорта, связи, труда и зарплаты, экологии и природопользования, ЖКХ, здравоохранения, образования. Как отмечал Песков, "традиционного много приходит житейских историй, в которых люди просят президента о помощи".

Среди поступивших обращений на сайте moskva-putinu.ru значатся вопросы о ценах на бензин и авиабилеты, ставках на ипотеку, пенсионной реформе. Еще, например, россиян интересует, будет ли в этом году у Путина встреча с президентом США Дональдом Трампом, какой прогноз даст глава государства по поводу игры отечественной сборной на чемпионате мира по футболу, какую оценку поставил президент новому отечественному лимузину Aurus.

"Что у нас творится с охраной уникальных картин в музеях? Неужели у государства нет денег, чтобы установить бронированные стекла у таких картин, как "Иван Грозный и сын его Иван"? - беспокоится гражданин после нападения вандала на шедевр Ильи Репина.

Песков ранее заверял: "Мы стараемся после "Прямой линии" глав регионов снабжать [информацией], чтобы они сами видели, что называется, из первых рук реальную картину в своем регионе. Мы стараемся делать подборки для министров - по линии каждого министерства. Наиболее чудовищные ситуации решаются сразу: мы стараемся не откладывать в долгий ящик и вмешиваемся", - сказал он. По словам Пескова, для президента "любая проблема гражданина является проблемой государственного масштаба".

По состоянию на вечер среды поступило порядка 1,6 млн вопросов.

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