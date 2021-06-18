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Путин отклонил закон об ужесточении правил цитирования для СМИ
18 июня 2021, 12:30 • 79 • Политика
Президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации. Об этом говорится 18 июня в базе данных Госдумы.
Документ вернут на доработку. 19 мая законопроект был принят в третьем чтении Государственной думой и позже одобрен Советом Федерации.
Законопроект предусматривает ответственность журналистов за процитированную ими информацию других изданий в случае, если главных редакторов данных СМИ невозможно установить и привлечь к ответственности за публикацию недостоверной информации.
Согласно документу, журналисты будут освобождаться от ответственности если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности». Поправку предлагалось внести в закон «О средствах массовой информации».
Один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский, пояснял, что изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.
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