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Путин отказался считать зампреда Совбеза заместителем президента
20 февраля 2020, 17:09 • 48 • Политика
Президент России Владимир Путин отказался считать заместителя председателя Совета безопасности вице-президентом. Так глава государства прокомментировал в беседе с журналистом ТАСС Андреем Ванденко инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского называть эту должность.
«Потому что вице-президент — это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей», — объяснил российский лидер. По его словам, председателем Совбеза является президент и введена должность заместителя главы Совбеза.
«Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы», — обратил внимание Путин.
Ранее в том же интервью Путин рассказал о предварительном обсуждении с Дмитрием Медведевым отставки его кабинета министров. Он указал на дружеские отношения с бывшим премьером.
C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды будут выходить в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. А 26 марта станет доступна полная версия фильма.
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