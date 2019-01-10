Путин отказался нарушать общепринятые правила: В Эрмитаже рассказали, почему президент не попал в музей

В Эрмитаже рассказали о деликатном отказе президента России Владимира Путина от посещения музея в выходной день. Глава государства отказался нарушать общепринятые правила.

Президент России Владимир Путин недавно в шутку посетовал, что не смог посетить Эрмитаж в связи с тем, что в музее был выходной день. Работники музея рассказали подробности этой истории.

Дело было в понедельник 7 января. Глава государства выказал желание посетить Эрмитаж и посмотреть его экспозиции. Но по понедельникам в музее традиционно выходной, и он закрыт для посетителей. Специально для Путина в течение 20 минут был организован вход и программа.

Однако когда президент узнал, что в Эрмитаже выходной, он скромно отказался от посещения музея, чтобы не нарушать общепринятые правила. И в итоге Путину так и не удалось побывать в одном из самых известных музеев Санкт-Петербурга.