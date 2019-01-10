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Путин отказался нарушать общепринятые правила: В Эрмитаже рассказали, почему президент не попал в музей

10 января 2019, 02:54  •  46 • Политика
В Эрмитаже рассказали о деликатном отказе президента России Владимира Путина от посещения музея в выходной день. Глава государства отказался нарушать общепринятые правила.
Президент России Владимир Путин недавно в шутку посетовал, что не смог посетить Эрмитаж в связи с тем, что в музее был выходной день. Работники музея рассказали подробности этой истории.
Дело было в понедельник 7 января. Глава государства выказал желание посетить Эрмитаж и посмотреть его экспозиции. Но по понедельникам в музее традиционно выходной, и он закрыт для посетителей. Специально для Путина в течение 20 минут был организован вход и программа.
Однако когда президент узнал, что в Эрмитаже выходной, он скромно отказался от посещения музея, чтобы не нарушать общепринятые правила. И в итоге Путину так и не удалось побывать в одном из самых известных музеев Санкт-Петербурга.
"Узнав, что это выходной день в Эрмитаже, президент отменил свой визит, чтобы не нарушать общепринятые правила", - цитирует представителя музея сайт "Говорит Москва".

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