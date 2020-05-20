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Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
20 мая 2020, 18:55 • 46 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на "несправедливость", рассказав о том, как глава России Владимир Путин отказался говорить с ним на тему Крымского полуострова.
Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства рассказал журналистам о том, как президент нашей страны Владимир Путин отказался с ним обсуждать крымскую тему.
"Снятие санкций с Российской Федерации, некоторые так думают (в Европе. - Ред.), может быть только после того, как вернётся Донбасс в Украину", - заявил Зеленский, подчеркнув, что вопрос о снятии санкций станет актуальным только после того, как "вернётся" Крым.
Он рассказал о том, как обсуждал Крым и с канцлером Германии Ангелой Меркель, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но Владимир Путин отказался обсуждать этот вопрос.
"Я с вами согласен, что это несправедливо", - пожаловался Зеленский журналистам.
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