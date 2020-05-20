Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"

Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины президентства рассказал журналистам о том, как президент нашей страны Владимир Путин отказался с ним обсуждать крымскую тему.

"Снятие санкций с Российской Федерации, некоторые так думают (в Европе. - Ред.), может быть только после того, как вернётся Донбасс в Украину", - заявил Зеленский, подчеркнув, что вопрос о снятии санкций станет актуальным только после того, как "вернётся" Крым.

Он рассказал о том, как обсуждал Крым и с канцлером Германии Ангелой Меркель, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но Владимир Путин отказался обсуждать этот вопрос.

"Я с вами согласен, что это несправедливо", - пожаловался Зеленский журналистам.