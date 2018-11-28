Путин отказал Порошенко: в Кремле подтвердили информацию об отклоненном звонке

В России пояснили, почему украинский лидер Петр Порошенко не смог дозвониться до российского лидера после инцидента в Керченском проливе. Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что запрос на телефонный разговор был отклонен по ряду факторов.

В Кремле объяснили, почему президент Украины Петр Порошенко не смог дозвониться до российского лидера Владимира Путина после ситуации в Керченском проливе. Отклоненный запрос объяснил помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков, передает «АиФ».

По его словам, решение о телефонных переговорах главы государства принимается с учетом нескольких факторов, в числе которых график президента и цели предстоящей беседы.

Ушаков отметил, что запрос со стороны Киева действительно был, но самого разговора не было.

Отметим, что ранее об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который пояснял, что контактов между президентами РФ и Украины по ситуации в Керченском проливе не было.

Ранее Владимир Путин назвал незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе украинскими судами заранее подготовленной провокацией Киева, который использовал ситуацию как предлог для введения на Украине военного положения.