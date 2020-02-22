Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет

В ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер исключил возможность раздела Сирии, подчеркнув необходимость соблюдать территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Переговоры двух лидеров состоялись вечером 21 февраля по инициативе турецкой стороны. Главной темой разговора стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Стороны обменялись мнениями по поводу происходящего в Идлибской зоне деэскалации и попытались найти приемлемый выход из сложившегося положения.

"Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что на этой неделе ситуация в Идлибе резко обострилась. Боевики сбили несколько вертолётов правительственных войск Сирии, а также осуществили попытку штурма двух населённых пунктов при активной поддержке турецкой артиллерии. В ответ Россия задействовала военную авиацию и нанесла удары с воздуха по позициям боевиков, остановив тем самым их наступление.