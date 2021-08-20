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Путин отказал Байдену в размещении войск у границ Афганистана - WSJ
20 августа 2021, 13:15 • 48 • Политика
Москва вытесняет американцев из Средней Азии, считают журналисты
Президент России Владимир Путин настаивал на отказе Соединенных Штатов от военного присутствия вокруг Афганистана еще на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. По мнению журналистов The Wall Street Journal, тем самым Кремль доказал свое решительное стремление оставить за собой Среднюю Азию в качестве сферы влияния.
Как отмечает источник, президент России выступил против любого присутствия американского контингента в среднеазиатском регионе. До сих пор информация о вышеизложенной позиции президента России в медиа не приводилась.
По информации газеты, позиция российского лидера ограничила наращивание присутствия американской армии в виде размещения БПЛА в странах, граничащих с Афганистаном и не имеющих выхода к морю. В публикации также указывается, что обозначенная для США проблема стала актуальнее на фоне захвата власти "Талибаном"*.
Действующие и бывшие представители госаппарата США считают, что позиция российской стороны говорит о явных попытках Кремля закрепить за собой сферу влияния, а не расширять с Белым домом сотрудничество по урегулированию ситуации в исламской республике, пишет телеканал "360".
"Они не заинтересованы в возвращении Соединенных Штатов", – приводит источник заявление экс-эксперта Госдепа по Евразии Пола Гобла.
Теперь же, не имея возможности разместиться в странах постсоветского пространства на границе с Афганистаном, Штаты будут делать акцент на своих базах в странах Персидского залива. Однако продолжительность полета из условного Катара, где расположена база Эль-Удейд, займет у беспилотника весьма длительное время для того, чтобы добраться до Афганистана и вернуться обратно.
Ранее Боррель выразил опасения, заявив, что Россия и КНР могут взять под контроль ситуацию в Афганистане.
*запрещенная в России организация
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