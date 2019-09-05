Путин отдаст Курилы "ради личных целей": Эксперты жарко поспорили о мирном договоре России и Японии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), где, в том числе, обсуждался вопрос заключения мирного договора. Абэ сказал, что медлить с подписанием не стоит, и он хотел бы сделать это как можно быстрее. Правда, тезис звучал, как "приступить к работе, ориентированной на будущее" и "поддержите наше намерение аплодисментами".

Поскольку от наличия мирного договора Москвы и Токио зависит продвижение так называемого курильского вопроса, вновь появились заявления, что Путин готов сдать Курилы Японии... Царьград в беседе с экспертами обсуждал подобную перспективу. Останутся ли Курильские острова в составе России?

Большинство мнений сводятся к заявлению: да, останутся. Так, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов придерживается мнения, что заявления о намерениях так и могут остаться лишь разговорами о будущих перспективах.

"Ну руки-то мы жмём уже давным давно друг другу. Путин и Абэ встречались уже 27 раз, включая последнюю встречу во Владивостоке. И каждый раз они не только жмут друг другу руки, но и называют друг друга друзьями. Друг Владимир, друг Синдзо, на ты".

В то же время, Япония никогда не подпишет мирный договор без решения территориального вопроса, продолжил эксперт. В этом и суть призыва Синдзо Абэ - "у них задача не в том, чтобы подписать мирный договор, а в том, чтобы получить острова под этим предлогом". Но и Россия на это не пойдет, уверен Кистанов. Острова были и есть часть нашей страны, а значит, позиции остаются прежними. В данной ситуации предстоит наблюдать за развитием событий, но помнить, что совсем недавно Путин принял участие в открытии завода на острове Шикатан, и в Японии это восприняли, как знак, что земли стране не достанутся.

"Японцы говорят так: раз Россия строит там мощный завод по переработке рыбы, значит, у неё в уме вовсе нет планов передавать эти острова, во всяком случае, под суверенитет Японии, или под её контроль. В здравом уме кто же будет строить завод на островах, которые он собирается отдавать?"

Диаметрально противоположной позиции придерживается президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Он заявил Царьграду, что Путин готов отдать острова "ради личных целей".

"Учитывая обострение внутриполитической ситуации в Российской Федерации, я так формулирую, и тот факт, что это обострение обусловлено факторами внутренними, которые не могут быть устранены действующим руководством страны, то риск того, что Курильские острова будут переданы Японии достаточно велик. Вот это можно и говорить", - витиевато сказал эксперт.

При этом, Сивков считает, что реакция общества на передачу островов "будет взрывная". Кроме того, при всей своей уверенности в выгоде Путина он отмечает, что может быть и иное развитие событий - мол, может и не передадут, снова сменил позицию собеседник.

"Реакция общества будет взрывная. Но у них есть самолёт. Вот и всё. Вот Порошенко. Как-то раз взялся и уехал из Украины. И теперь его ищут, никогда не найдут. Поэтому я как сформулировал, вот это я и говорю, что внутриполитическая ситуация в обществе нарастает в России, и на этом фоне не может быть в значительной степени скомпенсирована ресурсами действующей власти, и в этих условиях риск передачи островов достаточно велик...

Вот когда бросают кирпич с пятого этажа на землю, можно говорить, что хотелось бы, чтобы кирпич не упал. Но он всё равно упадёт. Здесь такая же ситуация. Единственное, что может остановить передачу островов, это жёсткая позиция руководства силовиков. Будем надеяться, что это не произойдёт".

Кстати, в той же манере пытаются вести дискуссию и в социальных сетях. Правда, предсказатели передачи Курил становятся объектами для шуток. Так, Юлия Витязева предрекла неделю оракулов со "сливом Дальнего Востока".

"Путин на ВЭФ - просто огонь! - прокомментировала заявления президента России Витязева. - Интересно, кто сегодня откроет неделю оракулов, которые начнут предсказывать "слив" Дальнего Востока".

Фото: скриншот twitter/Vityzeva

В ответ некоторые откровенно позавидовали жителям региона.

"Сейчас все внимание приковано к ДВ. Им даже ставку ипотечную собираются снижать до 2%. Завидно", - пишет @lemazzell.

И, в завершение, российская сторона неоднократно заявляла, статус Курильских островов не обсуждается - это территория нашей страны. Однако с японскими партнерами может вестись дискуссия о совместном экономическом хозяйствовании. Этот проект и будут разрабатывать. Вопрос лишь в детальных договоренностях. Но и такое совместное хозяйствование невозможно без мирного договора. Этот тезис звучал и в заявлениях МИД России, и президента Владимира Путина.