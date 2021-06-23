Путин отдал приказ "преданному пехотинцу" Кадырову перед выборами

Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. "Преданный пехотинец" готов выполнить указание.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о готовности к многоуровневым выборам в регионе и попросил дальнейших указаний. Президент России Владимир Путин дал приказ - идти на выборы.

Речь идёт подготовке к единому дню голосования, который назначен в России на 19 сентября. Кадыров подчеркнул, что его регион полностью к ним готов. После этого он поинтересовался, что от него требуется ещё.

Поэтому, как ваш преданный пехотинец, жду дальнейших указаний. Готов выполнить любой приказ, любые поручения,

- заявил Кадыров в ходе беседы по видеосвязи.

Президент России улыбнулся в ответ и дал указание - идти на выборы главы республики. Глава государства добавил, что стараниями Кадырова Чечня стала одним из самых безопасных регионов России.