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Путин отдал приказ "преданному пехотинцу" Кадырову перед выборами
23 июня 2021, 19:55 • 104 • Политика
Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. "Преданный пехотинец" готов выполнить указание.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о готовности к многоуровневым выборам в регионе и попросил дальнейших указаний. Президент России Владимир Путин дал приказ - идти на выборы.
Речь идёт подготовке к единому дню голосования, который назначен в России на 19 сентября. Кадыров подчеркнул, что его регион полностью к ним готов. После этого он поинтересовался, что от него требуется ещё.
- заявил Кадыров в ходе беседы по видеосвязи.
Президент России улыбнулся в ответ и дал указание - идти на выборы главы республики. Глава государства добавил, что стараниями Кадырова Чечня стала одним из самых безопасных регионов России.
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