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Путин отдал дань уважения смелым и мужественным соотечественникам
09 декабря 2020, 15:50 • 14 • Политика
Стать героем можно не только на боле боя, напомнил президент
С Днем Героев Отечества поздравил президент РФ Владимир Путин соотечественников в среду, 9 декабря. Он подчеркнул, что Россия свято чтит память защитников Родины, и этот праздник является данью уважения всем российским героям.
Все поколения граждан России преклоняются перед людьми, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины в разные времена – и в войне 1812 года, и Первую мировую, и в жесточайших испытаниях Великой Отечественной. Их жертвенному подвигу россияне обязаны самим фактом своего существования, напомнил президент. Однако не только на поле битвы проявляется героизм:
"Летопись российской славы хранит огромное множество имен тех, кто героически проявил себя в бою, в трудовых достижениях, в гражданском служении",
– подчеркнул Путин, отметив, что сегодня мы гордимся врачами, которые самоотверженно спасают людей в больницах, а также людьми, которые добиваются значительных свершений в обороне и других областях.
Каждый такой поступок оставляет яркий след в истории, подчеркнул президент. И новые поколения, преклоняясь перед героями прошлого, стремятся быть достойными их. Поэтому летопись российской славы никогда не будет прервана, убежден глава государства.
День Героев Отечества 9 декабря отмечают в России с 2007 года.
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