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Путин отчитал правительство за провал с выплатами медикам: Ситуации можно было избежать

19 мая 2020, 19:55  •  26 • Политика
Президент Путин намекнул, что вопросы у главврачей и губернаторов по поводу выплат врачам возникли из-за недоработок Минздрава. "Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные и понятные принципы и способы доведения президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов", - подчеркнул глава государства.
Президент России Владимир Путин отчитал Минздрав за проблемы, возникшие с выплатами надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Глава государства отметил, что если бы ведомство изначально дало чёткие указания по поводу выплат, никаких проблем бы не возникло.
Речь идёт о проблемах, с которыми медики столкнулись в регионах России. Некоторым из них не выплатили полагающиеся деньги. Или выплатили, но в каких-то мизерных количествах. В отдельных случаях размер доплаты вычислялся чуть ли не по минутам, проведённым с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
После того как на проблему обратил внимание президент России, допустившие подобное безобразие главврачи были уволены. Однако Путин не преминул отметить, что если бы Минздрав изначально всё чётко прописал, не было бы никаких возможностей для махинаций.
"Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные и понятные принципы и способы доведения президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают", - сказал глава государства во время онлайн-совещания.

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