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Путин отчитал правительство за невыполненное поручение

06 октября 2020, 15:15  •  71 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рабочее совещание в Кремле превратилось в оценку деятельности кабмина
Президент РФ Владимир Путин остался недоволен работой членов кабмина и его главы Михаила Мишустина. На совещании во вторник, 6 октября, Путин отметил, что некоторые его поручения не исполняются.
В частности, речь о предоставлении тренерам статуса педагогов. Внимание президента на это обратила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Путин еще в прошлом году дал поручение кабмину проработать этот вопрос и внести предложения.
"Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там",
– указал Путин, отметив, что обращается уже к "руководству правительства". Глава РФ напомнил, что также в конце прошлого года поднимал вопрос организации спортивных центром для самых маленьких, и потребовал отчета, что сделано по этому направлению.

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