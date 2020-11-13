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Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Радькова

13 ноября 2020, 21:05  •  18 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Александра Радькова. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в пятницу, 13 ноября, на официальном портале правовой информации.
«Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
5 ноября глава Россотрудничества Евгений Примаков объявил, что организация обновляется. По его словам, идет перераспределение ресурсов и возможностей. 16 ноября в организации должна начать действовать оргструктура, где будет «новое управление, новые функционалы, часть новых людей», добавил Примаков.
В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.

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