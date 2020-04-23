|
Путин освободил от должности зампреда СКР Сорочкина
23 апреля 2020, 02:10 • 28 • Политика
Указом президента России Владимира Путина, в среду, 22 апреля, освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета (СКР), руководителя главного военного следственного управление комитета генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.
Также Сорочкин уволен с военной службы.
Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Сорочкин фактически считался первым заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина, с 2016 года эта должность остается вакантной. Последним, кто ее занимал с 2012 года, являлся генерал-полковник юстиции Василий Пискарев. Он был избран в Госдуму, где возглавил комитет по безопасности.
Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 апреля 2020, 09:10
|
19 апреля 2020, 02:05
|
19 апреля 2020, 14:10
|
17 апреля 2020, 09:50
|
16 апреля 2020, 22:35
|
18 апреля 2020, 04:10
|
16 апреля 2020, 04:10