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Путин освободил от должности зампреда СКР Сорочкина

23 апреля 2020, 02:10  •  28 • Политика
Указом президента России Владимира Путина, в среду, 22 апреля, освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета (СКР), руководителя главного военного следственного управление комитета генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.
Также Сорочкин уволен с военной службы.
Соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Сорочкин фактически считался первым заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина, с 2016 года эта должность остается вакантной. Последним, кто ее занимал с 2012 года, являлся генерал-полковник юстиции Василий Пискарев. Он был избран в Госдуму, где возглавил комитет по безопасности.
Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.

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