Путин освободил от должности посла России в Гватемале

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Хохоликова от должности посла России в Гватемале. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 21 ноября.

«Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала», — говорится в указе.

Хохоликов возглавлял российскую дипломатическую миссию в Гватемале с 2017 года.

5 октября дипломат был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре.

Хохоликов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, присвоенный в июне 2018 года.

В конце апреля Путин назначил нового посла России в Афганистане. Им стал Дмитрий Жирнов, который до этого работал советником-посланником посольства Российской Федерации в США.