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Путин освободил от должности посла России в Гватемале
21 ноября 2020, 20:40 • 84 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Хохоликова от должности посла России в Гватемале. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 21 ноября.
«Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала», — говорится в указе.
Хохоликов возглавлял российскую дипломатическую миссию в Гватемале с 2017 года.
5 октября дипломат был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре.
Хохоликов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса, присвоенный в июне 2018 года.
В конце апреля Путин назначил нового посла России в Афганистане. Им стал Дмитрий Жирнов, который до этого работал советником-посланником посольства Российской Федерации в США.
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