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Путин освободил от должности посла РФ в Сингапуре

29 апреля 2021, 19:45  •  108 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Татаринова от должности посла РФ в Сингапуре. Соответствующий указ опубликован в четверг, 29 апреля, на официальном портале правовой информации.
«Освободить Татаринова Андрея Алексеевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сингапур»,— говорится в документе.
Андрей Татаринов находился на дипломатической службе с 1973 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР/России и за рубежом.
В 2001–2004 годах был послом России во Вьетнаме. В 2008–2012 годах занимал должность посла РФ в Новой Зеландии и по совместительству в Независимом государстве Самоа, Королевстве Тонга.
В должности чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Сингапур находился с 20 февраля 2015 года.
Ранее в апреле Владимир Путин освободил Максима Максимова от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Ираке. В тот же день другим указом глава государства назначил ответственным за выполнение этих обязанностей Эльбруса Кутрашева.
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