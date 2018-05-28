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Путин освободил от должности губернатора Магаданской области

28 мая 2018, 13:54  •  46 • Политика

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Магаданской области Владимира Печеного. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"В связи с заявлением губернатора Магаданской области Владимира Печеного о досрочном прекращении полномочий <…> постановляю принять отставку губернатора Магаданской области Печеного по собственному желанию. Назначить Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором региона", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Пресс-служба президента также сообщила, что Путин провел рабочую встречу с Носовым, "в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области".

В свою очередь Печеный сообщил, что намерен остаться в регионе и занять любой из предложенных постов. "Я не покидаю регион, готов быть ему полезным на любом посту, который будет предложен", - сказал он ТАСС.

Выборы нового главы Магаданской области должны пройти в единый день голосования 9 сентября.

Владимир Печеный возглавил регион в 2013 году, сменив на этом посту Николая Дудова. До этого с 2004 года был мэром Магадана. Сергей Носов был с 2012 года мэром Нижнего Тагила, а до этого - вице-губернатором Свердловской области.

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