Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей трех генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 3 июля.

Так, со своих постов уволены начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев, министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.

Кроме того, с военной службы уволен генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин и замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков.

Тем же указом были произведены несколько назначений. Так, генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов стал замглавы МЧС, полковник полиции Александр Юрчин — начальником НПО «Специальная техника и связь» МВД. Полковник внутренней службы Андрей Поляков возглавит управление ФСИН по Дагестану, а полковник внутренней службы Александр Просвернин — по Волгоградской области.

Также президент назначил Владимира Владимирова северо-западным транспортным прокурором, Олега Жарикова — прокурором Карачаево-Черкесии, а Сергея Забатурина — прокурором Московской области.

Ранее 1 июля СМИ сообщили об уходе с занимаемых постов двух замдиректоров Росгвардии. Предположительно, ведомство покинут генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейкo.