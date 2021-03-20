|
Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии
20 марта 2021, 02:30 • 81 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 19 марта, на портале правовой информации.
«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.
Кто займет его должность, не уточняется.
Мезенцев был послом в Минске с апреля 2019 года. До этого он являлся членом Совета Федерации, в том числе зампредседателя СФ и председателем комиссии по информационной политике. В 2013–2016 годах занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
18 февраля Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева. Согласно информации на сайте МИД России, Станиславов ранее занимал должность директора департамента экономического сотрудничества.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2021, 08:05
|
15 марта 2021, 14:20
|
13 марта 2021, 18:20
|
18 марта 2021, 01:00
|
17 марта 2021, 03:55
|
13 марта 2021, 16:30
|
13 марта 2021, 16:30