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Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии

20 марта 2021, 02:30  •  81 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 19 марта, на портале правовой информации.
«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.
Кто займет его должность, не уточняется.
Мезенцев был послом в Минске с апреля 2019 года. До этого он являлся членом Совета Федерации, в том числе зампредседателя СФ и председателем комиссии по информационной политике. В 2013–2016 годах занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
18 февраля Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева. Согласно информации на сайте МИД России, Станиславов ранее занимал должность директора департамента экономического сотрудничества.

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