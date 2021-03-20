Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 19 марта, на портале правовой информации.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.

Кто займет его должность, не уточняется.

Мезенцев был послом в Минске с апреля 2019 года. До этого он являлся членом Совета Федерации, в том числе зампредседателя СФ и председателем комиссии по информационной политике. В 2013–2016 годах занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

18 февраля Путин назначил Евгения Станиславова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Венгрии, освободив от этих обязанностей Владимира Сергеева. Согласно информации на сайте МИД России, Станиславов ранее занимал должность директора департамента экономического сотрудничества.