Путин освободил Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ

Президент России Владимир Путин освободил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 12 апреля.

«Освободить от обязанностей члена коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации Мезенцева Дмитрия Федоровича», — следует из документа.

Другим пунктом распоряжения значится утверждение членом коллегии МИД РФ директора Правового департамента внешнеполитического ведомства Евгения Загайнова.

Загайнов занимает должность директора правового департамента с 19 февраля 2018 года. До этого, с 2013-го, он был заместителем постоянного представителя РФ при ООН.

Мезенцев был освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии 19 марта, на этом посту он работал с 30 апреля 2019 года. Этим же указом президента он был назначен госсекретарем Союзного государства.