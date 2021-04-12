Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донб...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
Главная / Политика

Путин освободил Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ

12 апреля 2021, 20:40  •  63 • Политика
Президент России Владимир Путин освободил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева от обязанностей члена коллегии МИД РФ. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 12 апреля.
«Освободить от обязанностей члена коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации Мезенцева Дмитрия Федоровича», — следует из документа.
Другим пунктом распоряжения значится утверждение членом коллегии МИД РФ директора Правового департамента внешнеполитического ведомства Евгения Загайнова.
Загайнов занимает должность директора правового департамента с 19 февраля 2018 года. До этого, с 2013-го, он был заместителем постоянного представителя РФ при ООН.
Мезенцев был освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии 19 марта, на этом посту он работал с 30 апреля 2019 года. Этим же указом президента он был назначен госсекретарем Союзного государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 15:10
Донбасс в огне. Украинские силовики атаковали посёлок Весёлое возле донецкого аэропорта
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
09 апреля 2021, 18:25
Военные Украины отказались силой возвращать Донбасс
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
07 апреля 2021, 08:40
Новая война за Босфор: Эрдоган ставит на Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.